"El que no arriesga no gana" dice un conocido refrán. Pero aplicado en el fútbol, y sobre todo en una final, arriesgarse puede costar demasiado caro. Y eso terminó pasando ayer en Santa Lucía. Alianza cayó en los penales ante Fadep de Mendoza después de igualar 1 a 1 en tiempo reglamentario, pero su técnico Luis Pallaroni -de gran campaña en el certamen- se la jugó cambiando de arquero para los penales y la apuesta le costó la eliminación del Torneo Regional Amateur.

Nadie podrá negar la gran campaña que hizo Pallaroni con el Lechuzo para llegar clasificado como mejor de la Región Cuyo, pero el reproche del pueblo lechuzo fue por la apuesta en el último minuto de sacar de cancha al arquero Jairo Díaz, nacido en la casa y conocedor de definiciones por penales, para darle ingreso a Cristian Cejas que lógicamente cargó con toda la presión de entrar para la definición. Antes, en los 90 minutos, hubo una digna final. La "Fundación Amigos por el Deporte" no mostró demasiado en esa primera etapa, si bien comenzó apurando con intentos del experimentado Osvaldo Miranda su juego nunca llegó a incomodar al Lechuzo. Alianza cuando se acomodó, generó y llegó. Por la derecha entre Argumosa y Terrero se las ingeniaron para pasar al ataque. A los 16", Argumosa metió un centro y Narváez de cabeza le dio pero la pelota se fue por encima del travesaño. El "Chori" Jofré por izquierda también mostró entrega y desborde pero el desgaste fue pasando factura y se sintió en el final de esa etapa.

En el complemento el ingreso de Gómez le cambió la cara a Fadep que apostó al ataque y casi lastima a los 5" con un remate de Aguirre que De Muner y Villegas despejaron de la línea. Alianza no lograba encontrarle la vuelta, en el mediocampo De Muner no hacia pie y la generación escaseaba y eso aprovechó Fadep a los 17", con una gran jugada de Méndez que terminó de liquidar Romero para poner el 1 a 0. Pallaroni entendió que era hora de jugarse con los cambios y metió tres, incluso la dupla de atacantes. Alianza casi que lo iguala a los 21, cuando Jofré encaró y tocó con el Pipi Salinas que se metió al área pero el centro no lo encontró a Nellen. Era más el local que volvió a tener el gol a los 28 con Pereyra pero el Gato falló. El premio al esfuerzo llegó a los 31 con un tiro libre de Jofré que encontró la cabeza de Marcelo Russo para el 1-1. Se encendió la esperanza y el final fue para el infarto, pero los penales ya estaban decretados y fue allí que llegó la polémica y la definición. En Alianza falló Pereyra y Cejas no pudo acertar en los remates de los ejecutores de Fadep.

El Regional y la ilusión por el ascenso ya es historia. Después del balance y la autocrítica recién habrá borrón y cuenta nueva.

El Chacarero cumplió con la lógica y avanzó

El Regional Amateur tuvo otras definiciones ayer. Por la misma llave de Alianza, en el otro encuentro, San Martín de Mendoza mostró su chapa y su historia para golear a Alianza Futbolística de Villa Mercedes por 7 a 0. Ahora el "Chacarero" y FADEP definirán el pase a la final que ya tiene clasificado a Independiente de Chivilcoy por la llave Ascenso 2. Además, Racing de Córdoba venció por 2 a 0 a San Lorenzo de Alem de Catamarca y se metió en la final por el ascenso. El rival de la Academia cordobesa en la llave Ascenso 3, tiene tres candidatos: Ben Hur, Atlético Carcarañá o Atlético Paraná. La llave ascenso 1 ya tiene un finalista y es Ciudad de Bolívar, que espera su rival del cruce entre Independiente de Neuquén o Newery de Comodoro Rivadavia. Por último, la llave Ascenso 4 tendrá como finalistas a los ganadores de las series entre: Altos Hornos Zapla vs Gimnasia y Tiro de Salta y Deportivo Fontana vs Deportivo Victoria.

Pallaroni: "El equipo se brindó al máximo siempre"

Actitud. Terrero disputa la pelota ante Marciante. Alianza dejó todo.



Tras la derrota en los penales ante FADEP que le costó la eliminación del Regional Amateur, el DT de Alianza Luis Pallaroni valoró la actitud de sus dirigidos y se mostró con ganas de continuar en Santa Lucía: "Creo que Dios por algo hace las cosas, lo importante es que el equipo se brindó al máximo siempre. Cada partido lo jugamos como una final y dimos el 100%", comentó. Sobre su futuro, el pocitano expresó: "Las ganas están intactas, yo vine a pelear algo importante, a que me conozcan y hacer historia y ahora veremos que decide la dirigencia, yo me siento mas firme que nunca".

Sobre el encuentro, Pallaroni expresó: "Habíamos hecho una segunda etapa muy buena, costó la lectura que habíamos hecho porque la idea era aguantar un poco más para que los 9 desgastaran a los centrales y después meter ese ataque, justo cuando iba a meter los cambios vino el gol de ellos. Después el equipo lo empató y tuvimos oportunidades de ganarlo en el final pero no se dio".