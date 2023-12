En su Pernambuco natal, en Brasil, seguramente jamás pensó que iba a vivir todo esto en San Juan, la provincia que lo cobijó desde su llegada a San Martín la década pasada. Se trata de Roberval, quien anoche en el último minuto de la final del Torneo de Verano metió un zapatazo para igualar el partido (1-1) cuando Colón era pura fiesta pensando en el bicampeonato y en dejar en la nada la Superfinal para dejar el mejor del 2023. Ese derechazo mandó todo a los penales en el Estadio Bicentenario, de Pocito, y ahí tras una serie hiper extensa, el Lechuzo pegó el grito merced al 7-6 final, con el penal cambiado por gol justamente por un exjugador de Colón, Ramón Ábila.

Así, el próximo miércoles se verán de nuevo en esa escenografía los mismos equipos buscando definir cuál es el campeón de la temporada doméstica. Ni más ni menos.

Ante un buen marco de público en el coloso pocitano, Colón y Alianza brindaron un buen espectáculo en la etapa inicial. Alternando el manejo del balón y generando cierto riesgo en el arco adversario. Más allá de algunas llegadas, no pasaron grandes sobresaltos los cuidapalos: Pablo Carrizo en Colón y Agustín Olivera, en Alianza.

El juego se tornó aún más dinámico en la parte complementaria, llegando a la media hora. Nicolás Manrique tuvo la más clara hasta ese momento para el Lechuzo, cuando recibió la pelota en el área y metió un derechazo que dio en el palo. Al toque, Matías Garrido metió un frentazo que tenía destino de red, pero apareció con una estirada magistral Olivera y la mandó al córner. El gol rondaba el hermoso césped del Bicentenario y apareció finalmente en el minuto 33. Un centro de Rodrigo Jofré encontró la recepción clave de Agustín Ochoa, quien tras girar metió el remate para abrir el marcador.

En Cuarta División, San Martín superó 2-0 a Desamparados y se quedó con el Torneo de Verano.

El festejo con los brazos en alto y mirando el cielo daban cuenta de lo que significa ese tanto para el planeta "merengue". Alianza, mediante su técnico Maxi Pascual, metió cambios buscando torcer la historia pero daba la impresión de que no iba a dar resultados. Pero, Alianza no bajó los brazos y en el último minuto adicionado, Roberval sacó un remate que se clavó en el ángulo de Pablo Carrizo. 1-1 y a definir en los penales. En esa instancia dramática, se llegó al noveno penal por cada lado. En Colón marró Franco Goria y acertó "Wanchope" Ábila, para cumplir "la ley de ex" y que todo Alianza fuese un solo grito: ¡¡¡campeones!!!