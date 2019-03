Rápido. Fabrizio Angileri dejó el Tomba y se metió en la vida de River listo para debutar en la Copa.



Buenos Aires, TELAM

El defensor de River Plate Fabrizio Angileri aseguró que si Marcelo Gallardo lo dispone está ‘para jugar‘ mañana en el debut por Copa Libertadores ante Alianza Lima, de Perú, por el grupo A. ‘Estuve en el radar en varios mercados pero ahora todo se adelantó por la lesión de Milton (Casco). No me lo esperaba, pero acá estoy. Si el entrenador lo dispone estoy para jugar‘, indicó el ex Godoy Cruz, de Mendoza, en rueda de prensa, minutos antes de subirse al avión en Ezeiza junto al resto de sus compañeros, con destino a Lima. Angileri, de 24 años, consideró ‘una sensación muy linda‘ su estadía en River: ‘pegué un gran salto al mejor club, al más grande, y quiero disfrutar de este momento único‘, agregó el flamante refuerzo del último campeón de América.



El plantel de River inició el viaje a Perú para enfrentar a Alianza Lima mañana en el estadio Nacional, de la capital peruana, a partir de las 21.30, hora argentina, en la primera jornada del grupo A de la Copa Libertadores.