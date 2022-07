Fiel a su estilo, con sus cartas de autocrítica en la mano, Raúl Antuña analizó el encuentro que terminó en derrota por 2 a 0 ante San Martín de Tucumán en Concepción. El DT verdinegro dijo que ´espera que la derrota no afecte al plantel´, a la vez que se cargó toda la responsabilidad del paso en falso de esta tarde.

"Los reuní a los jugadores al final del partido y les dije que hicieron un gran esfuerzo, no hay nada para recriminar, dejaron todo y tienen que salir con la frente en alto", expresó el DT. "Están dolidos porque era una gran oportunidad que no debíamos dejar pasar y se nos pasó. Yo estoy dolido porque cuando pierdo me afecta mucho y me duele mucho. Uno es ambicioso, somos hinchas del club y lo sufrimos como todos, pero acá el único responsable de esto soy yo, los jugadores están comprometidos con la causa pero no tienen que recriminarse nada, el responsable soy yo", manifestó el "Purruco".

"Estábamos esperanzados que hoy podíamos acortar la brecha con los de arriba. Es una derrota que nos duele, esperemos que no nos afecte"

San Martín tuvo mayor dominio en el primer tiempo pero no acertó en las pocas situaciones que generó. Eso entró en el análisis del DT que también recalcó las virtudes de su rival: "Nos golpearon en los momentos justos, tuvimos el control del partido en el primer tiempo pero nos faltó ser más punzantes a la hora de atacar, estar más convencidos. El rival jugó a no atacarnos, a resguardarse, hicimos un buen primer tiempo pero estos son los partidos donde no hay que cometer errores. Nos golpearon y después no nos supimos recomponer porque el que se equivocaba perdía y nos equivocamos cuando no debíamos. Es una derrota que no esperábamos pero es un rival que está peleando arriba y sabíamos que iba a ser un partido complejo", expresó.

El Verdinegro venía de perder ante Tristán Suárez por 3 a 0 y este jueves volvió a caer y de local, cortando una racha de diez encuentros en condición de local sin derrotas. ¿Cómo afectará eso al plantel? Antuña reconoció que hoy el plantel sintió el golpe pero espera que no lo afecte de cara a futuro: "Los muchachos están dolidos pero no nos debería afectar este golpe porque el torneo todavía nos da la chance de clasificar. Hoy fue un golpe duro y nos obliga a sacar a relucir la personalidad, la experiencia. Hay que poner el pecho. Una derrota no nos tiene que cambiar el pensamiento, la divisional es así y son pocos los equipos que mantienen la localía invicta. Tenemos que seguir trabajando de la misma manera que lo venimos haciendo", sostuvo el DT.

Ahora, por la fecha 27, San Martín visitará a Defensores de Belgrano el próximo martes a las 21.10, después recibirá a Brown de Adrogué en el Pueblo Viejo.