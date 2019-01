Lo esperan todos. Lionel Messi ya anunció que volverá a la Selección argentina cuando sea convocado. Se espera que el rosarino retorne en un amistoso en marzo y esté en la Copa América.

El seleccionado argentino será cabeza de serie del Grupo B de la Copa América de Brasil que compartirá con Colombia, Paraguay y el invitado Qatar, a los que enfrentará, en ese orden, el sábado 15 de junio, el miércoles 18 y el domingo 23.

La zona A tendrá al anfitrión Brasil como cabeza de serie y sus tres rivales serán Bolivia, Venezuela y Perú, a los que enfrentará en esa secuencia, lo mismo que Uruguay lo hará en el Grupo C con Ecuador, el otro invitado, Japón, y Chile.

La presentación de Argentina se llevará a cabo ante el representativo colombiano el sábado 15 de junio, a las 19.30, en el estadio Fonte Nova, de Salvador de Bahía, mientras que su segundo cotejo frente a los paraguayos será el miércoles 18, a las 21.30, en el Mineirao, de Belo Horizonte, y cerrará el domingo 23, a las 16, en el Arena do Gremio, de Porto Alegre.

La clasificación a los cuartos de final la consiguen los dos primeros de cada grupo más los dos mejores terceros.

El sorteo pertinente se llevó a cabo anoche en el complejo Cidade das Artes, de la exclusiva zona de Barra da Tijuca, en Río de Janeiro, y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, junto al director técnico del seleccionado nacional, Lionel Scaloni, estuvieron presentes a la cabeza de la delegación argentina oficial de seis integrantes.

La distribución de los seleccionados en cada copón se realizó en base al ranking FIFA elaborado el 20 de diciembre de 2018. Colombia, Chile -ganador de las últimas dos ediciones- y Perú quedaron agrupados en el número 2; Venezuela, Paraguay y Japón en el 3; Ecuador, Bolivia y Qatar en el 4.

Cada bolillero estuvo a cargo de una reconocida figura del ambiente del fútbol, por caso, la brasileña Marta -cinco veces elegida como la mejor del mundo y máxima goleadora del seleccionado de su país-, que sorteó los cabezas de serie.

El argentino Javier Zanetti, de extensa carrera en la "albiceleste", tuvo intervención en el recipiente 2; la leyenda brasileña Zico, también de fuerte raigambre en el fútbol japonés, seleccionó las pelotas del copón 3 y el colombiano Francisco Maturana, técnico conductor del único título de su país en 2001, fue responsable del 4.

Confiado

Lionel Scaloni siguió con tranquilidad el sorteo de la Copa América y tras las fotos protocolares habló con la prensa. Por supuesto, el interés mediático estaba más centrado en la posible vuelta de Lionel Messi a la Selección más que en su valoración sobre los rivales.

"Seguramente hablemos con Leo en estos días antes de la lista de marzo. Como tantos de los compañeros habrá visto el sorteo, porque sé que es así. Cuando llegue la hora hablaremos con él. Ojalá pueda estar, por sobre todas las cosas queremos que sea feliz", dijo Lionel.

"Messi no estuvo, por ahora, no puedo pensar porque no sé qué va a pasar. Me gustaría que esté. Tenemos buenas sensaciones", agregó el DT.

Sobre los rivales surgidos del sorteo, Colombia, Paraguay y Qatar, opinó: "Seguramente será difícil. Toque quien toque hay que jugar y ganar. A Colombia la enfrentamos en Estados Unidos, es difícil, con jugadores de jerarquía, es un rival complicado. Como Paraguay, que tiene un entrenador (Osorio) con muy buenas ideas. Por último, Qatar, el desconocido del grupo, la idea es competir contra todos de igual a igual".

Vuelta : Tras 30 años

La Copa América regresa a Brasil después de 30 años para celebrar su 46ta. edición, en esta oportunidad con Japón como invitado por segunda vez y Qatar debutando por su condición de organizador del Mundial de 2022.

>> De primer nivel

Los partidos se jugarán en seis estadios de cinco ciudades: el Maracaná de Río de Janeiro (80.000 personas), que será escenario de la final; el Morumbí (67.428), sede del partido inaugural, y el Arena Corinthians (47.605) de San Pablo; el Mineirao de Belo Horizonte (60.000); el Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía (51.900) y el Arena do Gremio de Porto Alegre (55.662).

La última Copa América en Brasil, disputada en 1989, quedó para el local, que se adjudicó la fase final por puntos ante Uruguay, Argentina y Paraguay.

Esa fue la última que disputó Diego Armando Maradona. Esta edición comenzará el viernes 14 de junio y finalizará el domingo 7 de julio.

Argentina, que para la próxima edición espera contar con el regreso de Lionel Messi, no gana la competencia continental desde Ecuador 1993, año en el que comenzó una sequía de títulos todavía vigente.