El equipo de Copa Davis de la Argentina recibirá en septiembre a Lituania en el Repechaje que determinará si continuará jugando los Qualifiers 2024 del Grupo Mundial o bien descenderá a la Zona Americana, según el sorteo efectuado hoy en Londres por la Federación Internacional de Tenis (ITF).



El sorteo efectuado por la ITF fue favorable para la Argentina, debido a que será local y seguramente sobre superficie de polvo de ladrillo ante un rival que no tiene a ningún tenista en el "top 100" del ranking mundial de la ATP, ni en singles ni en dobles.



Argentina, con Guillermo Coria como capitán, quedó en la incómoda situación de tener que revalidar su plaza en el grupo de los países de elite luego de haber perdido el último fin de semana con Finlandia por 3-1 en la ciudad de Espoo, en uno de los Qualifiers 2023.



El equipo conducido por el "Mago" Coria cayó en la fría ciudad de Espoo con una formación que no incluyó a su principal raqueta, Diego Schwartzman (28), ni a Sebastián Báez (47), y tampoco quiso sumarse el marplatense Horacio Zeballos, 13 del mundo en dobles.



En Finlandia, Argentina presentó un equipo con Francisco Cerúndolo (31), dos debutantes, Pedro Cachín (66) y Facundo Bagnis (88), y los doblistas Andrés Molteni (39) y Máximo González (48), un formación que no logró el objetivo de pasar la serie pero que sin embargo, de repetirse es competitiva para recibir a los lituanos dentro de siete meses.



En ese sentido, Lituania ofrece al experimentado Ricardas Berankis (193), de 32 años y mucha experiencia en la Copa Davis, puesto que jugó un total de 27 series a lo largo de 17 años, con un récord de 43 victorias y 16 derrotas.



Berankis puede ser acompañado por los juveniles Vilius Gaubas (760) y Edas Butvilas (786), ambos de 18 años, más los doblistas Tadas Babelis (1802) y Tomas Vaise (2184).



La serie a jugarse la semana después del US Open (del 28 de agosto al 10 de septiembre) dependerá casi exclusivamente de Argentina, que seguramente tendrá disponibles a todos sus tenistas y también al "Mago" Coria como capitán.



Coria, quien internamente es muy cuestionado por la AAT (Asociación Argentina de Tenis) por "no haber cumplido con los objetivos que se fijó cuando fue designado capitán", según reveló a Télam una fuente vinculada a los directivos del ente rector del tenis argentino, no está del todo firme en su cargo.



Está previsto en los próximos días, posiblemente durante la semana próxima y mientras se desarrolla el Argentina Open en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, una reunión entre Coria y Agustín Calleri, el presidente de la AAT, en la que se analizará qué se hizo mal y que es lo que el capitán debe asegurar que cambiará para seguir en el cargo al menos hasta fin de año cuando expira su contrato.



De todas maneras, el puesto de Coria no parece en riesgo, por la falta de un candidato que colme las expectativas de la AAT y también luego de conocerse que el futuro rival, Lituana, no será un escollo que genere un nuevo fracaso en la Davis como el del último fin de semana.



Es que Coria quería un rival accesible y sobre todo "que fuera de local", ese era su deseo, quizá para no repetir lo que fueron las últimas salidas, la má reciente ante los finlandeses y la anterior en septiembre pasado por las Finales 2022, en Bolonia, que tres derrota en fila ante Suecia, Italia y Croacia.



Para anotarse una victoria de Argentina en condición de visitante hay que remontarse a 2019, a las Finales de la Davis jugadas en Madrid, en la primera edición bajo el ala de Kosmos Group, cuando se alcanzaron los cuartos de final.



En tanto, en el formato anterior de local y visitante al mejor de cinco puntos, el último triunfo de Argentina fue en Zagreb, cuando le ganó la final de la Davis a Croacia por 3-2 el 27 de noviembre de 2016, y se consagró campeón por primera y única vez en su historia, con Daniel Orsanic como capitán y Juan Martín Del Potro como genio y figura.



Luego de esa serie histórica sobrevinieron derrotas ante Kazajistán, en Astana, en 2017, y frente a Colombia, en Bogotá, en 2020.



El sorteo para los Repechajes previstos para septiembre, en la misma semana que las Finales 2023, quedó de la siguiente manera:



Bosnia y Herzegovina-Alemania; Bulgaria-Kazajistán; Bélgica-Uzbekistán; Ucrania-Colombia; Hungría-Turquía; Israel-Japón; Austria-Portugal; Grecia-Eslovaquia; Perú-Noruega; Rumania-China y Dinamarca-Brasil.