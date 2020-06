El mundo River se sobresaltó hace unos días cuando desde México llegaba el rumor de que Pumas de la UNAM estaba buscando reforzar el puesto de arquero y el primer nombre que aparecía en la libreta de posibles incorporaciones era el de Franco Armani. Sin embargo, Nicolás Petrópulos, representante del casildense, fue quien despejó el horizonte en charla con ESPN explicó: "Quiero destacar que no me llamó nadie oficialmente de Pumas sino que fueron empresarios los que sondearon las condiciones o para que Armani llegue al club Quiero que quede claro porque eso no es verdad, es una cuestión periodística más que nada, y quiero salvaguardar la imagen del jugador. Pareciera que esto fuese un deseo de Franco por irse y no es así: el está muy feliz en su club. Igual, si en su momento viene una propuesta que sirva, se analizará".