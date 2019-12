La historia dirá que el paso en el fútbol de San Juan lo marca Atenas Pocito. Y es que el Mirasol, con enorme oficio, autoridad y esa mística que en La Rinconada tiene tierra fértil, logró retener la corona del Oficial de la Liga Sanjuanina venciendo por penales a Colón Junior tras empatar sin goles en los 90" de la Superfinal disputada en el estadio del Bicentenario. La efectividad en los penales, las atajadas de Cristian Cejas y el dolor de Carlos Mendez, de Colón, que de héroe en la semana pasada pasó a ser el villano desperdiciando su remate penal, terminaron por darle la fiesta que la gente de Atenas quería. Fue final intensa, emotiva. Con mejor juego en el complemento pero con la definición en los penales.

Bicampeón. Atenas Pocito se había quedado con el Torneo de Invierno y esperaba la Superfinal sabiendo que Colón no sería sencillo. Lo luchó, lo pudo ganar, lo pudo perder pero en los penales no perdonó.

Era la final del año y así la encararon tanto Colón como Atenas Pocito. La primera iniciativa la propuso el Merengue que intentó coparle el medio al equipo pocitano. Se movió mejor Hernán Rodríguez, jugó Renzo Ahumada y Jofré ganó por su sector. Pero claro, se fue quedando sin profundidad y eso le sirvió para que Atenas se le parara de contra. Así, en los pies de Pedro Terrero, el Mirasol tendría las dos mejores chances de un opaco primer tiempo en el que se marcó demasiado y se arriesgó muy poco y nada. Afortunadamente, en el complemento la Superfinal se acercó al partido que todos querían ver. Fue ataque por ataque y Colón tuvo en dos desbordes de Jofré con centros para Mendez las mejores chances del comienzo del segundo tiempo.



La respuesta de Atenas llegó en los pies de Terrero primero y luego de Enzo Guzmán que definió mal cuando estaba solo en el segundo palo. Pero claro, era de ida y vuelta. Colón movió el banco, metió a Oscar Barrios, probó luego con Ricardo Rodríguez pero no consiguió esa profundidad para resolver lo que proponía. Del otro lado, Atenas recambió con Angel Díaz en el ataque más Kevin Bronvale pero tampoco fue contundente. Llegó el momento de los penales y ahí si, aparecieron los héroes y los villanos. Empezó ejecutando Ceballos y acertó. Respondió Terrero y no perdonó. Llegó el momento de Mendez y sería fatal porque elevó su remate. Con ventaja, Atenas sacó premio con Díaz y luego incomodó a Wilson Ortiz que no pudo con la estirada de Cejas sobre el palo derecho. Escudero no perdonó, le tocó a Ricardo Rodríguez en Colón y descontó pero Kevin Bronvale, con pura sangre de Atenas, clavó el 4-2 definitivo entregándole al equipo de La Rinconada ese enorme orgullo de ser por dos años consecutivos, el mejor.

Atenas clasificó junto a Colón al Regional Amateur. Alianza y Trinidad irían también.

Las claves

Mediocre

El primer tiempo no pasó de la mediocridad porque los dos decidieron cuidarse y apostar al error ajeno pero en ese trámite el que perdió fue el espectáculo, con poco peligro, con pocas llegadas y muchas infracciones en todo el juego.

Emociones

En el complemento, Atenas y Colón decidieron ir a buscar la gloria.



Se armó el partido, hubo situaciones frente a los arcos pero no acertaron en las definiciones, llevando la Superfinal a los penales donde la emoción ganó.

Oficio

En los penales, Atenas Pocito mostró esa pasta que hace la gran diferencia. Acertó en todos sus remates y el arquero Cejas logró contener el remate de Ortiz. Colón sintió la presión perdiendo dos de sus cuatro penales de la serie decisiva

El carnaval de La Rinconada

Esta mal acostumbrado el pueblo de Atenas Pocito. Ganar, ganar, festejar y dar vueltas olímpicas han copado el escenario de La Rinconada y esta vez, lo trasladaron al Estadio del Bicentenario siendo más locales que nunca con todo el colorido que siempre le dan a sus partidos. La Popular Sur fue el escenario del delirio Mirasol que quiere algo más que la doble corona en la Liga Sanjuanina. La meta es volver a los Torneos Nacionales y el primer paso será el Torneo Regional Amateur donde intentarán seguir la senda de Sportivo Peñarol que se metió en el Federal A con una sensacional campaña.



Atenas quiere eso. Quiere trascender y sabe que es su momento. Con la presidencia de Jorge Mancuso, los éxitos deportivos se han repetido y el crecimiento como club es una bandera. Obras, títulos y respeto obligan a redoblar la apuesta desde La Rinconada para ir por una plaza nacional.



En el Bicentenario, su gente ratificó ese respaldo incondicional poniéndole todo el color a la Superfinal, festejando con respeto y recibiendo el premio de ser testigos privilegiados de la definición por penales en el arco de ese sector del coloso de Pocito. Una fiesta inolvidable.

Alianza, el mejor en Cuarta

En una temporada en la que Atlético Alianza apuntó alto, la gran satisfacción se la terminó en Cuarta División siendo campeón tras vencer a 9 de Julio por penales.