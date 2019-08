Felices. El experimentado Carlos López rodeado por Juan José Moyano y Gonzalo Uñac, en uno de tantos festejos de Bancaria. Hasta ahora el equipo ha conseguido el puntaje ideal y lidera en la Zona B.



La Unión Deportiva Bancaria está de rostro feliz. Y no es para menos. Porque el torneo Clausura del hockey sobre patines masculino de San Juan (que patrocina la Federación Sanjuanina de Patín) no sólo lo tiene como puntero en una de las Zonas (la B) sino que el equipo del barrio del mismo nombre suma el puntaje ideal. Esto es ganó los cuatro partidos que jugó.

El único equipo que le puede darle alcance es Olimpia, que esta noche juega su cuarto partido, aunque tendrá una dura tarea ya que deberá enfrentar en el clásico trinitense a la UVT. Los Turcos están en la misma zona que Bancaria. En la otra, hay paridad en la punta entre cuatro equipos. Los resultados registrados en el adelante de la cuarta fecha son los siguientes (entre paréntesis los goleadores):

Zona A: Médano de Oro 3 (Walter Sisti, Santiago Lampazona y Juan Soria)-Estudiantil 1 (Franco Lobos).

Colón Junior 3 (Ismael Mateo, 3)-Centro Valenciano 7 (Josi García -4-, Maximiliano Ortiz, Nicolás Migani y Emiliano Romero).

Sarmiento de Albardón 2 (Gabriel Olivera y Mauro Girino)-Lomas de Rivadavia 3 (Marcelo López -2- y Matías Montaña).

Caucetera 7 (Gabriel Leiva -3-, Facundo Peralta -2-, Juan Moreno y Emanuel Rodríguez)-Social San Juan 9 (Martín Maturano -3-, Marcos Orellano -2-, Federico Balmaceda -2-, Matías Martín y Tomás Bustos).

Zona B: Media Agua 5 (Facundo Jofré -3-, Iván Angel y Emiliano Risueño)-Bancaria 9 (Carlos López -3-, Sebastián Molina -2-,Agustín Gómez -2-, Gabriel Gómez y Fabricio Torres).

Como quedó dicho, la cuarta fecha se completará hoy con cinco encuentros. Por la Zona A, jugarán Unión vs. Richet Zapata. Por la Zona B, lo harán: UVT vs. Olimpia, Aberastain vs. Barrio Rivadavia, Huarpes vs. Concepción y SEC vs. Hispano. En todos los casos, los partidos de primera división arrancarán a las 21.30, jugándose previamente los partidos de segunda división, desde las 20.15.

Los guarismos de la tercera fecha del torneo Clausura, tanto en la Zona A como en la B, con sus respectivos goleadores fueron los siguientes:

Zona A:

Valenciano 11 (Emiliano Romero -6-, Rodrigo Ferruccio, Marcos Elaskar, Marco Elaskar, José García y Leandro Rosselot)-Unión 5 (Matías Pérez 2, José Gómez, Martín Illanes y Daniel Albarracín).

Lomas 3 (Marcelo López, Matías Montaño y Martín Ginestar)-Colón 0.

Richet Zapata 2 (Matías Maldonado y Federico Mura)-Médano de Oro 3 (Juan Soria 3).

Social San Juan 6 (Federico Balmaceda -2-, Tomás Bustos, Martín Maturano, Juan Travasino y Matías Martín)-Sarmiento 3 (Pablo Olivera, Jeremías González y Elías Alaniz).

Estudiantil 2 (Nicolás Gutiérrez y Ernesto Ponce)-Caucetera 2 (Facundo Peralta y Sergio Bueno).

Zona B:

Concepción 7 (Giuliano Giulini -2-, Damián Páez, Franco Giulini, Francisco Rodríguez, Juan José Marín y Giuliano Cozza)-Aberastain 2 (Leonel Miné 2).

B´ Rivadavia 2 (Fernando Reyes y Fabián Mazzocchi)-UVT 4 (Franco Ceschín -2-, Jesús Martín y Francisco Roca)

Bancaria 10 (Agustín Gómez 2, Juan José Moyano 2, Carlos López 2, Gonzalo Uñac, Mariano Velázquez, Gabriel Gómez y Fabricio Torres)-Huarpes 1 (Martín Ortiz).

Banco Hispano 8 (Javier Amat -3-, Octavio Pérez -3-, Darío Ruiz y Mariano Ortiz)-Media Agua 1 (Emiliano Risueño).

Olimpia 11 (Gonzalo Gómez -3-, Jerónimo García -2-, Federico Pena -2-, Emiliano Chiconi, Luciano Fernández, Francisco Bielsa y Federico Deguer)-SEC 2 (Santiago Díaz y Santiago Serafini).



> Se vienen los Argentinos Juniors

Durante el mes de agosto se disputarán los Campeonatos Argentinos de categoría Juniors, esto en ambas ramas (femenina y masculina). Las chicas jugarán en la provincia de Mendoza del 19 al 24, todo bajo la organización del club Maipú/Giol.

Los varones, en tanto, lo harán en nuestra provincia, pero en este caso del 12 al 17 del corriente mes. El certamen contará con la organización de la Unión Deportiva Bancaria. Quedarán para el mes de septiembre los Argentinos de la categoría Cadetes (damas y varones).