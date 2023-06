Un centenar de personas, entre dirigentes, periodistas y funcionarios acompañaron al gobernador Sergio Uñac en el recorrido que hizo ayer para observar las obras cuasi terminadas del nuevo velódromo "Vicente Chancay", erigido en el predio de la futura Ciudad Deportiva, entre el estadio San Juan del Bicentenario, y la pista olímpica de skate. Y mientras los ingenieros a cargo de la obra, a la que le faltan detalles externos y algunos otros, los mínimos interiores, explicaban, junto al secretario de Deportes, Jorge Chica, cuáles eran las funciones de los distintos compartimentos ubicados en las entrañas de las tribunas; con paso lento y quitando importancia a los desniveles, con su teléfono celular, uno de los dirigentes más antiguos de la Federación Ciclista Sanjuanina, integrante de la subcomisión de ciclismo del Club Del Bono; Francisco Gómez, sacaba fotos a cada recodo, mientras exclamaba: "Agradezco a Dios que me permita vivir esto... es un sueño".

La misma palabra, "sueño", se reiteró en las opiniones de los ciclistas sanjuaninos que integrarán la Selección Argentina, que desde el miércoles de la semana próxima competirá en los Campeonatos Panamericanos de Pista. El certamen de "San Juan 2023" es el tercero que se realizará en el país. Y el primero en una pista cubierta. Los dos anteriores fueron en Mar del Plata, en 2005 y 2012.

El nuevo templo que tendrá el deporte sanjuanino, porque no sólo se utilizará como velódromo, tal cual su nombre lo indica; sino que en su playón central se podrán desarrollar varias disciplinas, recibió a los ocasionales invitados con las luces a pleno. Su imponente pista de madera, con un peralte que infunde miedo a quien es un neófito en la materia, permite a los pedalistas desarrollar velocidades, que al decir de los entendidos, tentarán a los pedalistas a intentar bajar récords, nacionales, continentales y mundiales.

Javier Alberto Páez, exciclista y actual funcionario de la Secretaría de Deportes, comentó que "es una maravilla". El "Nene" como se lo conoce en el ambiente al Director de Deportes Federados, quien fue el director deportivo de las últimas tres Vueltas a San Juan; explicó que da la sensación que uno se desliza. "Es una pista que a todo ciclista lo tienta a correr; cuando uno transita en ella la sensación es que uno se desliza, y cuando se sale del peralte norte, parece que te empujaran".

Ayer, luego de que el gobernador culminara su recorrida, cinco de los seis ciclistas sanjuaninos realizaron una práctica liviana. Rubén Ramos, Nicolás Tivani, Rodrigo Díaz, Maribel Aguirre y Magalí Balmaceda (Abril Capdevila tenía que cumplir con un examen en la Universidad) salieron a rodar, y todos los asistentes quedaron hipnotizados por el espectáculo.

En el nuevo "Vicente Chancay" la velocidad no sólo se observa, sentir el deslizarse de las bicicletas genera un escozor difícil de explicar. Dichas sensaciones se multiplicarán por mil en los días del Panamericano, cuando los mejores exponentes continentales del piñón fijo luchen palmo a palmo por las medallas.

PROTAGONISTAS

Nicolás Tivani - Selección Argentina

“Es una obra maravillosa. La UCI tiene uno muy lindo en Suiza, pero este es espectacular. La pista es muy rápida, y no tiene nada que envidiarle a los mejores. Creo que está entre los mejores del mundo. Hay que disfrutar correr aquí”.

Maribel Aguirre - Selección Argentina



“Creo que era un sueño cumplido que estábamos esperando. He tenido la oportunidad de correr y conocer muchos velódromos en distintos países, algunos muy indos, y la verdad que no he visto uno igual. Es hermoso”.

Rubén Ramos - Selección Argentina

“Esto supera lo soñado. Es maravilloso. Cuando lo conocí hace medio año dije que no tenía nada que envidiarle a los mejores del mundo. Creo que el mundo nos lo envidiará. Es una pista magnifica. Ideal para batir récords”.

Magalí Balmaceda Selección Argentina

“Este velódromo es maravilloso, me encanta. Es un lujo tenerlo en casa, y como ciclista estoy más que agradecida, porque la verdad es que es divino. En Colombia corrí sobre madera, y luego de probar esta pista, es muy superior”.

Rodrigo Díaz - Selección Argentina

“Esta es la tercera oportunidad que correré sobre madera. Lo hice en Chile y Colombia, y después de andar en esta, creo que es inigualable. Me parece una obra espectacular,

y me llena de orgullo poder correr en su inauguración”.