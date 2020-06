Marcelo Barovero habló con TyC Sports tras confirmarse que continuará su carrera en Burgos, club del ascenso en España, contó por qué tomó la decisión y no descartó la posibilidad de volver a jugar en River.

"Me motiva mucho esta posibilidad en todo sentido y para el final de la carrera, las motivaciones son lo que te moviliza. Me abren las puertas de España y con un lindo proyecto", expresó el arquero.

Barovero, de 36 años, dijo que "el contrato es por dos años", afirmó que esta situación no lo lleva a pensar que terminará su carrera en España y aseguró: "No terminó el fútbol argentino para mí, me preguntaron hace poco por el regreso y no lo descarté".

"No miro tanto para atrás, analizás las posibilidades que te ponen sobre la mesa y gran parte de acá en adelante pasa por la motivación", reconoció Trapito y afirmó que no descarta la posibilidad de regresar a River.

"Nunca sabemos lo que puede pasar. Miro para adelante. Viví una etapa maravillosa y única, con una despedida que jamás voy a olvidar. De ahí descartar que nunca más voy a pisar el Monumental, no lo pienso. Me siento pleno", expresó.



Invitación



Desde la gobernación de la Provincia de Jujuy se contactaron con River para ofrecerles realizar una pretemporada allí, de cara a lo que podría ser la reanudación de la competición a nivel nacional en los próximos meses. Lo mismo había pasado con Racing.