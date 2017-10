El jefe de la barrabrava de Independiente, Pablo "Bebote" Alvarez, afirmó que no "apretó" al director técnico del equipo, Ariel Holan, y acusó a Hugo y Pablo Moyano de inventar toda una historia para "meterlo preso". "No lo privé de su libertad. No le crucé ningún auto. Estaba en una moto, lo saludé, él bajo la ventanilla y me invitó a subir a su auto. Acepté para que no nos saquen foto y no comprometerlo", argumentó.