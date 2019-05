Descontrol. Los futbolistas de Peñarol se trepan al alambrado para escapar de la agresión de jugadores e hinchas puntanos. La Policia, claramente, había liberado la zona.



Carlos Biasotti transita el mundo del fútbol de Primera desde hace más de 24 años. Su curriculum le brinda muchas experiencias, pero según reveló ayer ya más tranquilo luego de la barbarie del sábado en San Luis, jamás transitó una situación tan complicada. Incluso, el arquero y emblema de Peñarol sostuvo que temió por su vida: “Sino saltábamos el alambrado, nos mataban a todos”. Ante semejante grado de violencia, el club Victoria se encamina a la desafiliación por parte de la AFA.



El club sanjuanino vivió una pesadilla el sábado en San Luis. El partido se suspendió con el 0-0 que había hasta los 28’ del complemento. La invasión de los hinchas locales, que lanzaron bombas de estruendo y hasta agredieron al árbitro catamarqueño Héctor Lingua en la etapa inicial, desembocaron en la ‘falta de garantías’.



Con la lógica clasificación a la final del Bohemio (goleó 4-0 en la ida a los puntanos), todo se descontroló. “Cuando el árbitro dice que se suspende, comenzamos a notar que los hinchas de ellos saltaban el alambrado por todos partes. Nos arrinconan contra el portón de salida de la cancha y notamos que la Policia de San Luis no hacía nada para impedirlo. Ahí, no quedó otra que saltar el alambrado que era de púa, y correr. Sino saltábamos el alambrado, nos mataban a todos”, rememoró el cuidapalos quien agregó que “muchos compañeros sufrieron cortes, golpes, de todo. Ernesto Ceballos fue el que peor la pasó porque le pegaron un rodillazo en el pecho y se quedó tirado en el suelo, sin ninguna protección”.

Golpeados. Jugadores y auxiliares del Bohemio sufrieron las consecuencias de la violencia.



Biasotti destacó que solamente cuando jugaba en Huracán Las Heras vivió una situación similar, pero nunca a este nivel de violencia. “Nos habían dicho que era una cancha difícil, pero nunca creímos que así. El tema es que nos entregó la Policía, que es la que tiene que cuidarte. El capitán de ellos (Roberto Vallejos), que además es el presidente y jefe de Custodia del gobernador de San Luis, nos dijo que él era la garantía: que no iba a pasar. Y cuando se armó todo el lío, desapareció”.



Peñarol desde que arribó a San Luis el viernes por la noche fue hostigado. En la concentración recibieron piedras en el complejo de cabañas y al llegar al estadio lo hicieron en remises para evitar ‘llamar la atención’. De hecho, al estadio los futbolistas llegaron ya cambiados y no llevaron sus celulares personales. Por ello, recién le pudieron avisar a los familiares que estaban bien varias horas después de los incidentes.



Carlos añadió que en la etapa inicial, cuando los jugadores locales agredieron al árbitro, ya pensó que la situación podía complicarse muy mal. “Ahí entendí que no había seguridad. Incluso le dije al árbitro que lo suspendiera y él me dijo que si lo hacía antes de terminar la primera etapa y llegar a los vestuarios, no salíamos de la cancha”.



Peñarol ahora irá por el ascenso en la serie final ante San Martín de Mendoza. Pero esta situación a Biasotti no se le borrará nunca más: “Son cosas que no entendés cómo pueden ocurrir: esto es un deporte y nada más. Vivir algo así, jamás lo pensé. Fueron momentos de desesperación que no se los deseo a nadie”, cerró.

Repercusión. A nivel nacional tuvo la barbarie que se vivió en cancha de Victoria. TyC Sports fue un medio que se hizo eco.

Peñarol disputaría la ida ante San Martín el próximo sábado, en Mendoza.

Frases

CRISTIAN BOVE

DT de Peñarol

"El principal y único responsable de lo que pasó es Roberto Vallejo. Es muy fácil pensar no hacerse cargo de lo que ocurrió. Queremos ir como club hasta las últimas consecuencias con lo que pasó".

ROBERTO VALLEJOS

Jugador y Pres. Victoria

"Yo ayer (por el sábado) era jugador. Todo empezó cuando el técnico de Peñarol le pegó una trompada a un jugador nuestro. Por ahí, se dieron algunas negligencias en el operativo de seguridad".

Desafiliación en puerta

Pablo Toviggino (foto), presidente del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino, se mostró muy molesto con lo ocurrido en San Luis. "Siento bronca, teniendo cuenta que es fútbol amateur este tipo de cosas no deberían pasar. La AFA trabaja día a día para mejorar este tipo de cosas", sostuvo y agregó "vamos a sancionarlos de manera muy fuerte. Seguramente el Tribunal de Disciplina desafiliará al club de la órbita de la AFA. Ya el club Perico de Jujuy hizo algo similar y recibió esta sanción".