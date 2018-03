Referente. Carlitos Tevez intenta avanzar frente a la marca de Tomás Costa. El equipo argentino al final se trajo un punto desde Perú, aunque bien pudieron ser tres de no mediar la suerte del conjunto anfitrión y su propio conformismo.

Boca Juniors pudo llevarse todo y se terminó quedando con gusto a poco en su debut anoche en el Grupo 8 de la Copa Libertadores, al empatar sin goles en su visita a Alianza Lima, de Perú. Dos disparos, uno de Cardona y otro de Tevez, dieron en los palos del arco anfitrión, ahogándole a Boca los gritos de festejos.



Para atacar, Boca dispuso de la pausa que ofrecieron el colombiano Edwin Cardona y el cordobés Emanuel ‘Bebelo‘ Reynoso. Pero fue Carlos Tevez que tuvo la más clara cuando un derechazo cruzado pegó en el poste. Esa primera mitad tuvo un contenido muy distinto al de la segunda, fundamentalmente porque los peruanos, mientras tuvieron energía, le impidieron a Boca manejar la pelota con comodidad.



En el complemento, conforme Carlos Tevez retrocedió unos metros, dejó de ser ese ‘nueve‘ de área que pretende Guillermo Barros Schelotto, y se conectó más con Cardona y Reynoso. A partir de allí los boquenses empezaron a jugar más tiempo en campo de Alianza y a generar espacios por donde acercarse al arco. Fue un encuentro entre Tevez y Cardona que concluyó con una gran resolución individual del colombiano que hizo rebotar el balón en el travesaño e increíblemente Cristian Pavón remató alto cuando tenía el rebote servido para convertir.



La historia no se modificó porque Boca pasó de la pausa al apuro sin estadíos intermedios. Y fue empate no más, en un partido chato y sin goles que pareció conformar a ambos, aunque quedó la sensación de que si hubiese apurado un poco más, Boca se podría haber llevado todo y no menos de la mitad de la cosecha