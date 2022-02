La noticia sacudió el mundo de la ovalada en el país: Mario Ledesma renunció a la dirección técnica de Los Pumas. Adujo motivos no muy claros, aunque dio a entender que la falta de mejoría en el equipo y estar alejado de su familia era algo que le venía pasando factura y que por eso no podía dar el "110% como exige el cargo". El ex hooker cerró así de manera imprevista un ciclo de tres años que inició con muchas expectativas teniendo en cuenta su gran paso por Jaguares e incluso ser ayudante de campo en los Wallabies, aunque a la vista de los pobres resultados tuvo un balance con saldo deudor. Incluso, al Bocha, como se lo apoda al ex número 2, siempre pareció faltarle voz de mando a nivel interno y así se entienden los cortocircuitos que hubo con buena parte del plantel.

Ocho victorias en 33 partidos es la ecuación que no cierra a nivel efectividad (29%) para el DT. Sí, hay algo que nadie podrá borrar de su curriculum: ser el coach en el primer triunfo de Argentina sobre Nueva Zelanda, por el Championship 2020. Aunque esa victoria represente un hito en la historia del deporte nacional, parece poco en el periodo donde Ledesma comandó Los Pumas. Condujo al seleccionado en el Mundial de "Japón 2019" y la eliminación en primera ronda lo dejó más que condicionado, aunque desde la Unión Argentina de Rugby siempre lo apoyaron: se decidió su permanencia en el cargo, pero los resultados no aparecieron (casi) nunca e incluso el volumen de juego siempre resultó escaso. A ello se le sumaron problemas internos con varios jugadores. El más notorio fue con Agustín Creevy, otrora capitán y ahora tan relegado que incluso ya ni es convocado. Las turbulencias internas tuvieron su pico más alto cuando tras la muerte de Diego Maradona en 2020, Los Pumas hicieron un magro homenaje al Pelusa y debieron salir a dar explicaciones ante semejante "desplante". Internamente se lo acusó a Ledesma de dejar "solos" a los players ya que en la conferencia de disculpas sólo habló el capitán, Pablo Matera. Poco tiempo después, el tercera línea de Los Pumas, junto a otros jugadores del plantel, quedaron muy expuestos ante mensajes discriminatorios que se filtraron de varios años atrás. Eso le valió a Matera perder la capitanía, en una decisión que partió meramente desde la UAR. Así, recayó en Juan Pablo Montoya ese rol clave.

En la agenda Puma, aparece la ventana de julio con tres partidos recibiendo a Escocia. Ahí ya estará el sucesor de Ledesma. Por ahora, pica en punta Gonzalo Quesada, ex DT de Jaguares y actualmente en el Stade Francés.

Ledesma: "No vi una mejoría el año pasado"

Mario Ledesma habló en conferencia de prensa tras su renuncia y la de todo el staff técnico que lo acompañaba. "La manera en la que me toca irme es con la misma entereza que me tocó encarar el proyecto, con toda la pasión, lo venía reflexionando, lo hablé con mi familia y creo que el año pasado no vimos una mejora, como venía sucediendo antes", destacó emocionado el coach.

"Se cerró un ciclo, un capítulo del juego, dejamos a Los Pumas en el mismo lugar que cuando asumimos en junio del 2018", agregó y reveló que "la decisión final la sentí en la panza, en el corazón y en la cabeza".

Ledesma reflexionó: "¿Quién quiere alejarse de Los Pumas? Nadie. Pero lo importante es poner al equipo primero y, hay que ser humilde y ser consecuente con ello",

Y señaló que "en el debe está no haber llegado al Mundial de Francia 2023, mi renuncia se debe a un fin de un ciclo. No tengo ninguna oferta del exterior".