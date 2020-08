San Pablo, rival de River en la Copa Libertadores (17/9 en el Morumbí), no pudo jugar como visitante ayer en el arranque del Brasileirao por un brote de coronavirus en Goias, su rival, que registró diez casos positivos en las últimas horas.

Increíblemente, las autoridades intentaron hacer que se dispute el partido hasta último momento. El local llamó a futbolistas que estaban en sus casas y tanto los árbitros como los hombres del Tricolor salieron a la cancha. Sin embargo, Goias se opuso a competir en tamaña desigualdad de condiciones, con ocho de sus titulares con Covid-19, y la Confederación Brasileña postergó el encuentro apenas dos minutos antes del inicio. Luego de la suspensión, el capitán de San Pablo, Dani Alves, posteó que "me gustaría decir que lo que pasó hoy (por ayer) es inaceptable. No es por irresponsabilidad que tengamos que vivir el tipo de cosas a las que estuvimos expuestos. O creamos conciencia y somos profesionales o es una pérdida de tiempo lo que estamos haciendo. Si la vida es lo más importante, el resto carece de sentido. Gracias por nada". Justamente al ex lateral se lo observó en el centro del campo de juego con el árbitro explicándole por qué se iba a suspender el encuentro.

Contratado

El ahora exdelantero de Boca, Jan Hurtado, se sumará en los próximos días al Red Bull Bragantino, equipo que logró el ascenso a la máxima categoría de Brasil. El venezolano pasó a préstamo por un año y con una opción de compra por su pase de 5,5 millones de dólares.