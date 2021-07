Ni hace una semana eran los mejores, ni hoy son los peores. Pero la goleada sufrida por Desamparados ayer ante el joven equipo Ciudad Bolívar, será un golpe que deberá asimilar rápido en este Federal "A". Sportivo sufrió una goleada histórica: cayó 4 a 0 en un encuentro por la 13ra fecha del Federal "A".

Desamparados no mostró juego ni reacción y desde lo futbolístico nunca le pudo hacer frente a su rival, que con la velocidad del sanjuanino Enzo Fernández, más el potencial de Troncoso y Ramírez, le bastó para complicarle la vida. A los 8, Romero Giraud marcó mal a Fernández y Córdoba sancionó penal que Troncoso cambió por gol. La reacción de Sportivo no llegó pero los errores sí, y a los 23 tras un corner, el centro de Ramírez encontró sin marca a Álvarez quien ganó en las alturas y anotó el 2-0. No era la tarde de Sportivo. Ni siquiera con el debut de Matías Garrido (ingresó al inicio del ST) pudo dar respuesta, es que Ramírez aprovechó otro hueco en la defensa y puso el 3-0 al minuto y para que la goleada sea peor, Troncoso, otra vez de penal, puso el 4-0 (6mST) que terminó con el partido cuando quedaba mucho por delante. Tarde negra para Sportivo que deberá reponerse rápido del golpe.