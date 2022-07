River lo buscó desde el arranque y batalló durante más de una hora, pero recién tras el ingresó del colombiano Miguel Borja para el tramo final consiguió romper el partido con tres goles en cuatro minutos que sellaron el 3 a 0 sobre Aldosivi en Mar del Plata, por la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Los tantos fueron convertidos por Agustín Palavecino (26m.ST), Lucas Beltrán (28m.ST) y Borja (30m.ST), que marcó por primera vez con la casaca del equipo de Núñez.

El encuentro se disputó bajo una densa niebla en el estadio José María Minella, con el arbitraje de Pablo Echavarría, ante miles de hinchas "neutrales", tal como ocurre cada vez que un equipo grande visita la ciudad.

Goleador. Lucas Beltrán buscó toda la tarde pero recién con Borja en cancha pudo festejar su gol.

Con este resultado, River logró afianzar su recuperación y alcanzó los 15 puntos, mientras que Aldosivi continúa último con 5 unidades. Tras un arranque trabado, y luego de no conseguir vencer el arco de José Devecchi por más de una hora, la entrada de Borja a los 16m. de la segunda mitad rompió el partido y allanó el camino a la goleada. La presencia del colombiano desacomodó a la defensa local y permitió destrabar el partido, que continuó sin goles unos minutos más solamente por dos grandes intervenciones de Devecchi. Dos asistencias, un gol y la presentación soñada para un delantero que fue buscado por River y que empezó a responder.

Sigue la fecha 10 con 5 partidos



San Lorenzo recibirá este lunes a Talleres de Córdoba por la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) con el desafío de volver a ganar en el Nuevo Gasómetro, un objetivo que se le escapó en la última jugada del anterior partido ante Unión de Santa Fe.

El partido en el Bajo Flores se jugará desde las 16:30.

Newell"s, golpeado tras perder el invicto y la punta con su derrota en el clásico rosarino ante Central, intentará recuperarse cuando reciba a Defensa y Justicia desde las 19. En el mismo horario, Bánfield jugará contra Argentinos Juniors. Mientras que a las 21,30 Unión será local de Godoy Cruz y Vélez recibirá a Huracán en Liniers.

El unipersonal del goleador



Borja reemplazó a Esequiel Barco y necesitó de cuatro minutos para quebrar el cero en el Estadio José María Minella. La flamante incorporación enloqueció a la defensa del Tiburón, aportó dos asistencias y metió su primer gol con la camiseta del Millonario. "Estoy agradecido con Dios por la oportunidad que me da. Me voy muy contento porque es lo que se viene trabajando para tratar de ayudar al equipo cuando me necesite", declaró Borja. Y agregó: "El defensa me cerró bien y vi a Lucas Beltrán que estaba solo. Obviamente hay que pensar en el equipo, mi gran meta (decidió dar un pase en lugar de definir). Me gusta tirar un poquito de magia, siempre con el respeto hacia el rival".