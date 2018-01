Regresará. Julio Buffarini volverá al Nuevo Gasómetro donde fue campeón con San Lorenzo, pero esta vez para enfrentarlo con Boca.

La llegada de Julio Buffarini a Boca no fue tomada de la mejor manera por los hinchas de San Lorenzo, quienes lo recordaban con gran estima tras su paso triunfador por Boedo. Este domingo, Buffarini y la gente del Ciclón volverán a estar cara a cara cuando el líder de la Superliga visite el Nuevo Gasómetro, y el ex San Pablo ya empezó a vivir la previa: "La gente de San Lorenzo no se cómo me va a recibir pero en los 5 años que estuve di todo, así que tranquilo".



Con respecto al lugar donde lo puso a jugar Guillermo, Buffarini sostuvo: "Me siento cómodo jugando en esta posición, tengo que agarrarle la mano porque hace tiempo que no juego ahí, tenés que estar siempre bien perfilado, hacer bien los relevos, pero yo juego donde me necesite el técnico".



Tras el partido con Colón, en zona mixta y en charla con Boca Pasión Total, contó las sensaciones tras volver a las canchas argentinas. "Me pasó lo mismo que a Carlitos, volver al fútbol argentino se extraña mucho, cuando salió la posibilidad de venir a Boca no lo dudé un segundo".