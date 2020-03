Lejos, muy lejos de su Barreal natal, Agustín Bugallo se encuentra creciendo en el deporte que ama. El sanjuanino que ya es una pieza intocable en el seleccionado argentino de hockey sobre césped "Los Leones", integra desde el año pasado el equipo Pinoké, de la primera división holandesa.

Allí lo encontró la cuarentena para prevenir la propagación del Covid-19 y aunque las autoridades de los Países Bajos determinaron el cierre de cafés, cines y cualquier espacio que implique concentración de gente, el sanjuanino le aclara a DIARIO DE CUYO que en esa ciudad todavía el aislamiento no es obligatorio, por lo que en Ámsterdam todavía es común ver a la gente paseando y haciendo deporte al aire libre.

Con Los Leones, Bugallo logró el oro panamericano en Lima.

"El club nos manda la rutina de entrenamientos pero lo hacemos dentro del departamento, hacemos trabajos físicos y de tren inferior pero no podemos hacer running ni nada por el estilo, porque somos concientes que a pesar de que aquí la cuarentena no es obligatoria, no podemos arriesgarnos", comentó Agustín quien vive en esa ciudad europea junto a su novia Bárbara. "Nos mantenemos en casa porque es lo mejor que podemos hacer. Lo estamos cumpliendo para nosotros, para nuestra salud y en general para ser responsables en lo social", manifiesta el barrealino quien comparte club con otro integrante de la selección: Agustín Mazzilli.

El 2020 comenzó con Bugallo asumiendo sus compromisos con la selección argentina jugando Pro Ligue en el país y posteriormente vino la gira por Oceanía, después de eso, el sanjuanino llegó a su ciudad de residencia: "Me vine porque comenzaba la Liga holandesa pero tuve una semana de entrenamientos hasta que se canceló todo. Están los clubes cerrados y recién para Semana Santa tendremos nuevas novedades pero es casi un hecho que no habrá actividad hasta dentro de un tiempo largo".

Bugallo tomó la decisión de dejar Mitre de Buenos Aires para seguir su carrera deportiva en Ámsterdam y a pesar que extraña su Barreal natal, no se arrepiente de la decisión. Su meta apuntó siempre a su crecimiento personal y Bugallo se aferra al sueño de llegar a un Juego Olímpico que, ahora con la postergación, le dará la chance de seguir preparándose de la mejor manera. "Nuestro principal objetivo con Los Leones eran los Juegos Olímpicos, ahora tenemos un proceso más largo para seguir corrigiendo detalles y apuntarle con todo lo mejor. Ese era mi objetivo personal poder llegar a un Juego, es el sueño de mi vida poder participar de un Juego Olímpico", expresó el hockista de 24 años, que desde Barreal escaló tanto, que ahora en Ámsterdam espera que la situación mejore para seguir apuntalando su sueño.





Sueño postergado



Agustín Bugallo es pieza fija en cada citación del seleccionado masculino mayor de hockey sobre césped y junto a Los Leones irán a defender, el año próximo, la medalla de oro conseguida en los Juegos Olímpicos Río 2016. El director técnico Germán Orozco tendrá tiempo para seguir afinando detalles para la cita.