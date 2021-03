Quedó una sensación agria: Lo perdió San Martín. Es que si bien Brown de Adrogué supo defenderse y golpear en los momentos precisos, la primera caída como local de este nuevo Verdinegro en el ciclo Ferrari terminó ajustándose a los vaivenes futbolísticos de un equipo que dio marcha atrás en su evolución como tal. De aquel San Martín que defendía bien, que no perdonaba en la contundencia y que no se desordenaba casi nunca, este 1-2 contra el Tricolor desnudó que esas facetas perdieron solidez. Es que San Martín fue de mayor a menor en el juego, en la creación, en la contundencia y, como plus, en su capacidad defensiva. Brown, sin que le sobre nada, no se lo perdonó. Le cerró los caminos con entrega y orden, lo limitó en la creación y cuando vio espacios, lo castigó con los dos goles del gigante Bruera que San Martín nunca pudo sacudirse.

La crónica obligada dirá que San Martín arrancó como para comerse crudo a Brown. Con Villagra desequilibrante, llegó rápido pero sin la claridad como para traducir ese gran arranque. Aún así inquietó al Laucha Ríos con un cabezazo de Maxi González y con un remate de Pelaitay que alcanzaron a desviar. Pero claro, todo ese buen andar Verdinegro se fue diluyendo y Pablo Ruiz ya no tuvo lucidez para elegir el mejor camino. Así, las corridas de Villagra y la potencia de Giménez quedaron reducidas a impotencia.



En el complemento, Ferrari cambió modelo y esquema. A la cancha Campana y Constantino, con Ruiz de enganche y al ataque. Lo tuvo el lungo Constantino de cabeza pero no definió bien. Era más San Martín que se lo llevaba por delante a un Brown que en ese amanecer del complemento, la pasaba peor que nunca. A los 9" Villagra metió un tiro libre en el palo izquierdo. Pudo ser el primero de San Martín, Pero claro, el adelantamiento sanjuanino abrió espacios atrás y a los 14" de una jugada polémica que nació en una probable mano, llegó el centro al segundo palo para que Acosta le sirviera el gol a Bruera. San Martín entonces fue desesperación pero sin la claridad para resolver una historia incómoda y sorpresiva. La insistencia sanjuanina no tenía sustento y era más ganas que otra cosa. Fue al frente, se desprotegió mal y otra vez, Brown no se lo perdonaría. Iban 35", dudaron atrás y Bruera definió cómodo en el área chica. Doble desventaja y una historia más que adversa para un San Martín que no sabía cómo. Fue a buscarlo con furia y a los 41", Cristian Sánchez acortó distancias para la esperanza. Ese descuento fue envió anímico para ir por el empate pero no alcanzó. San Martín, en una tarde amarga, terminó perdiendo por sus errores, retrocediendo feo en la construcción de equipo con pretensiones para pelear bien arriba.

Para Ferrari fue poco

De lo mejor. Juan Cruz Villagra fue desequilibrante en un San Martín que fue de mayor a menor para terminar perdiendo.

Pasó Brown y para el técnico de San Martín, Paulo Ferrari, la derrota fue demasiado castigo. El exlateral de Rosario Central y River Plate reconoció que fue un partido duro, contra un rival complejo pero que su equipo al menos mereció empatarlo: "Fue un partido difícil. Hicimos todo pero no pudimos. Contra un rival complicado que te juega de contra y que en dos jugadas aisladas nos convirtió. Así y todo, San Martín fue más. Fuimos protagonistas, generamos las ocasiones. Pasa en un partido en el que te convierten y no podes. En el segundo tiempo fuimos mucho más. Generamos las ocasiones, lo buscamos pero no pudimos convertir. Lo metimos en un arco y creo que merecimos al menos el empate pero en este tipo de partidos en los que el rival se te mete atrás, nos faltaron algunas cosas. No estuvimos finos arriba, nos faltó decisión en los metros finales y creo que por eso terminó en derrota. Pero el equipo dejó todo, entregó todo y lo buscó por todos lados contra un rival que se nos metió atrás y nos complicó de contra".

EL RESTO

La Lepra se hace fuerte



Independiente Rivadavia de Mendoza (7 puntos) superó como visitante a Defensores de Belgrano (2), por 2-1, en encuentro correspondiente a la tercera fecha, zona B, del campeonato de la Primera Nacional de fútbol. En el estadio Juan Pasquale del barrio de Núñez, La Lepra mendocina, de visitante, aprovechó una ráfaga para llevarse la victoria. El elenco "azul", que reúne 7 puntos y es escolta de Güemes de Santiago del Estero (9), junto a Brown de Adrogué, se enfrentará el lunes 5 de abril a Santamarina de Tandil, en el Bautista Gargantini.