Regreso. Leo Ponzio será titular ante Central.







River, con la sensible baja de Exequiel Palacios, visitará a Central en partido pendiente de la fecha 15 de la Superliga, un choque caliente por la vuelta a Rosario del ex defensor auriazul Javier Pinola, quien se fue al equipo "millonario" y es repudiado por los hinchas centralistas. El partido comenzará a las 21.10 será arbitrado por Andrés Merlos y televisado por la señal de cable TNT Sports. Pinola, quien volvió al fútbol argentino cuando Eduardo Coudet lo llevó a Central luego de una década en Nuremberg de Alemania, era uno de los jugadores más queridos por los hinchas "canallas" hasta que decidió irse intempestivamente a River en junio de 2017. El ex defensor de Central salió en la victoria sobre Racing con una molestia muscular, pero el entrenador Marcelo Gallardo lo incluyó en el plantel que viaja a Rosario y hoy iría al banco de suplentes. River no contará con el volante Exequiel Palacios, con una fractura del peroné derecho, un jugador clave en el funcionamiento del equipo "millonario". En su lugar jugaría el uruguayo Nicolás de la Cruz. Tampoco estará el volante Enzo Pérez, con una distensión en el recto medio izquierdo, lo que hace casi segura la vuelta al primer equipo del experimentado Leonardo Ponzio.

Posiciones

Equipo Pts. J G E P Gf Gc



Racing 42 18 13 3 2 32 12



Def. y Justicia 42 18 12 6 0 26 11



Atl.Tucumán 32 17 9 5 3 31 19



Boca 32 17 9 5 3 25 12



Huracán 31 18 8 7 3 23 17



Vélez 29 18 8 5 5 23 20



River 28 17 8 4 5 26 13



Independiente 28 18 7 7 4 27 18



Aldosivi 27 18 8 3 7 17 19



Godoy Cruz 26 18 8 2 8 19 21



Unión 24 18 6 6 6 16 18



Lanús 24 18 6 6 6 18 20



Talleres 23 18 6 5 7 18 16



Banfield 23 18 5 8 5 19 20



Newell"s 21 18 5 6 7 15 13



Estudiantes 21 18 5 6 7 17 20



Ros. Central 20 17 5 5 7 12 18



Colón 19 17 4 7 6 16 21



Tigre 19 18 4 7 7 24 34



San Martín 18 18 5 3 10 18 25



Gimnasia 18 18 5 3 10 12 26



San Martín (T) 17 18 3 8 7 18 28



Patronato 16 18 4 4 10 22 29



San Lorenzo 15 17 2 9 6 15 21



Belgrano 15 18 2 9 7 11 19



Argentinos 11 18 2 5 11 6 19