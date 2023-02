Francisco Cerúndolo, el actual número uno del tenis nacional, jugó en altísimo nivel y se instaló en los cuartos de final del Argentina Open, tras apabullar al español Jaume Munar por 6-2 y 6-1 en el partido más corto del torneo.

Cerúndolo, ubicado en el puesto 30 del ranking mundial de la ATP, exhibió un nivel superlativo y eliminó a Munar (67) luego de una hora y 11 minutos de juego en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, ante unos 3.000 espectadores que presenciaron el partido en una jornada con llovizna y viento.

"Fran", de 23 años y campeón el año pasado en Bastad, Suecia, jugará hoy en cuartos de final ante el ganador del cruce que anoche protagonizaban Diego Schwartzman (32) y el español Bernabé Zapata Miralles (74).

"La pelota se movía mucho por el viento y creo que tuve paciencia para esperar las oportunidades que tuve. Me sentí realmente bien en polvo de ladrillo, algo que no me había sucedido la semana pasada en Córdoba", analizó "Fran".

Por otro lado, el tenista español Carlos Alcaraz, máximo favorito al título. jugará hoy ante el serbio Dusan Lajovic (90), quien eliminó del torneo al argentino Camilo Ugo Carabelli (127). Alcaraz viene de doblegar a Laslo Djere (57) ante 5.000 personas en el Buenos Aires Lawn Tennis.