En lo que será una jornada repleta de acción en el Master 1000 de Roma, el único tenista argentino que sigue en carrera, Francisco Cerúndolo tendrá un difícil encuentro contra una de las promesas locales, el longilíneo italiano Jannik Sinner, en un duelo por octavos de final que tiene al europeo 2-1 arriba en partidos entre ambos.

El jugador porteño es respetado en el ambiente por la potencia de sus tiros. Hasta el momento quien es la primera raqueta nacional suma catorce triunfos en eventos de este nivel, viene de vencer a Yibing Wu y a Gregoire Barriere en tres sets, dando muestras también de su capacidad de adaptación y de recuperación esta quincena.

El mejor tenista de su país en el Pepperstone ATP Rankings va por sus terceros cuartos de final ATP Masters 1000, tras lograrlo dos veces en Miami (semis en 2022, cuartos en 2023).

Por su parte, Sinner, de 21 años, ha alcanzado los cuartos de final en siete de los ocho torneos disputados esta temporada y posee un récord de 28-6 en ATP Masters 1000.

En tanto, el vigente campeón Novak Djokovic se enfrenta al británico Cameron Norrie, mientras que Casper Ruud se mide a Laslo Djere. Djokovic ha alcanzado al menos los cuartos de final en sus 16 participaciones previas en Roma e intentará ampliar ese récord a 17 cuando se enfrente al zurdo británico Norrie, luego de dejar atrás a Tomas Etcheverry y Grigor Dimitrov para iniciar su búsqueda de su 39ª corona ATP Masters 1000.

ALCARÁZ, ELIMINADO

La noticia de ayer fue la sorpresiva eliminación del español Carlos Alcaraz, quien desde el lunes próximo volverá a ser el número 1 del ranking mundial. El húngaro Fabián Marozsan (135) lo derrotó en dos sets seguidos por 6-3 y 7-6(4), en un partido que duró una hora y media, y donde el "tapado" exhibió mucha solidez en su juego, y edificó una victoria tan inesperada, como impensada, en el primer gran torneo que juega en su corta carrera profesional.

Alcaraz, tras perderse en enero el Abierto de Australia por una lesión, había ganado cuatro trofeos en seis torneos que disputó: Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona y Madrid. Sus anteriores caídas fueron en la final de Río de Janeiro (polvo de ladrillo) y en las semifinales del Masters 1000 de Miami (canchas rápidas).

Tras caer tan temprano en el "foro itálico", el español que recientemente cumplió 20 años, fue muy autocrítico:

"Ya no sabía ni lo que estaba pasando ni por qué estaba fallando. He tenido mis oportunidades pero no he sabido leerlas, eso es lo que me ha jodido y lo que me ha pasado factura", declaró en una entrevista con la agencia EFE, tras dejar la cancha central.