El ex tenista chileno y número 1 del mundo, Marcelo Ríos, volvió a ser foco de polémica al apuntaron contra los homosexuales. "No me gustan los homosexuales hombres. ¿Si es lo mismo con las lesbianas? Es diferente, pero ver dos hue... dándose besos con lengua me rebota", afirmó en el diario La Tercera.