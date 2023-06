Todo parecía encaminado a que se terminara de definir el cuadro de enfrentamientos de Cuartos de Final del Torneo de Invierno de la Liga Sanjuanina de Fútbol pero en la previa del partido de hoy a las 16 entre San Martín y Peñarol que cerrará la fecha 19 cuyo resultado final definirá la posición del Verdinegro, hoy ingresará a la Liga una protesta de Independiente Villa Obrera contra Atlético Alianza por la mala inclusión de Enzo Rives en el partido que ganó el Lechuzo en La Boutique por 2-0 que sirvió para clasificarlo.

La situación con Rives nace en el partido del jueves 25 de mayo cuando frente a Desamparados recibió la quinta amarilla. La Liga ya había programado la jornada del domingo 28, pero a raíz de los feriados no huibo boletín oficial del Tribunal de Penas. No obstante, los clubes acordaron que los jugadores expulsados no serían utilizados ese domingo, pero que los jugadores con cinco amarillas si. Rives, de todas formas, no fue utilizado por Alianza contra Unión pero en la última fecha, contra Villa Obrera, jugó cuando ya había sido publicado el Boletín, quedando reglamentariamente suspendido. La dirigencia de la Villa hoy ingresará la protesta formal confiando en ganarla, cosa que haría cambiar su posición final en la tabla. Además, Rivadavia sería el octavo clasificado, dejando afuera a los Lechuzos. Ahora, el Tribunal tiene la pelota y definirá contrarreloj.