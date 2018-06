Aliou Cissé, técnico de Senegal, aseguró que no sabe "si es justa o no", pero dijo que "hay que respetar la regla del juego limpio", la que ha dejado a los 'Leones de Taranga' fuera de la Copa del Mundo de Rusia 2018.



Senegal perdió ante Colombia y esta derrota, unida al triunfo de Polonia sobre Japón, hizo que senegaleses y japoneses quedaran empatados en puntos y en goles en la clasificación. Hubo, por lo tanto, que recurrir por primera vez en la historia de un Mundial a la norma del juego limpio.



"Estoy muy orgulloso de mi equipo y del trabajo que ha hecho. Senegal no se clasificó porque no lo mereció. La vida es así. La del juego limpio es una de las reglas que existen en el torneo y hay que respetarla. Nos hubiera gustado caer eliminados de otra forma, pero así son las cosas; sabíamos cómo era esta regla", expresó un visiblemente decepcionado Cissé en la rueda de prensa.



"Es una de las normas de la FIFA y es una pena. No sé si es justa o no, pero es así. Somos un equipo muy comprometido y puede ser por eso que hayamos recibido más tarjetas amarillas que otros equipos.



Mis jugadores conocían bien las reglas y, repito, es difícil jugar sin compromiso, sin pasión. No sé si es justa, pero no le puedo decir a mis chicos que salgan al campo a no recibir amarillas", señaló.