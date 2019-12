Mañana, en el CIC de Rawson de calle Boulevard Sarmiento, será momento de aprender. Y es que Fefusa San Juan junto a la Fundación Patria Solidaria y la Municipalidad de Rawson ofrecerán a todos los amantes del futsal la posibilidad de conocer la forma de trabajo de Humberto Beto Lucero, entrenador de los seleccionados C 17 y C 20. La clínica está destinada a entrenadores, jugadores, preparadores físicos y dirigentes, sabiendo que estas posibilidades concretas de recibir a los mejores de la actividad no se da todos los días.



Además, con la asistencia que se espera, es un hecho que Fefusa San Juan realizaría algunos anuncios más que importantes para la difusión de la actividad, con nuevos torneos y la masiva convocatoria que ya ha mostrado en anteriores certámenes. El crecimiento de Fefusa ha sido elogiado en el concierto nacional y Rawson ha sido uno de los bastiones fundamentales de esta proyección por lo que el presidente, Alejandro Maneri, remarcó que es una plaza fundamental que encontró respaldo en el municipio de Rawson.



La proyección provincial de Fefusa ha tenido eco en las filiales de Caucete, Albardón y Rivadavia, donde el Mundialito ha sido uno de los torneos más exitosos de los dos últimos años. Un paso más para seguir avanzando en todo el mapa.