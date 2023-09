El Torneo de Verano entró en su segundo tramo y pensando en los aspirantes a meterse en los Cuartos de Final, hoy en la triple oferta que habrá del fútbol de la Liga Sanjuanina, el partido entre Atlético San Martín y Colón Junior se presenta como el más prometedor porque estará en juego la opción de no perderle pisada al líder, San Lorenzo de Ullum, que encontró el paso ganador y en diez fechas aún no conoció la derrota. También, por esta fecha 10, en Médano de Oro, Juventud Unida recibirá Peñarol, mientras que en cancha de Desamparados, Marquesado y Rivadavia completarán el clásico suspendido cuando empataban 1-1, sin asistencia de público. Con esta cartelera, ya no quedarán asteriscos pendientes en el torneo.

A partir de las 16, en el predio Emmanuel Mas, Atlético San Martín intentará sostener la línea de los tres puntos que lo separan del líder, San Lorenzo. Hoy el margen es de tres unidades y los Verdinegros saben que lo que sirve es victoria ante un Colón Junior que cambió entrenador y en el debut del Chaca Ibaceta ya ganó. Los Merengues están a cuatro puntos y ganando podría acomodarse en la segunda posición desplazando a San Martín. Está en juego ser escolta del puntero y con eso, queda todo planteado para un muy buen partido.

Por General, hoy descenderían Recabarren y Juventud aunque con un partido menos

En el Médano de Oro, habrá un cruce por la parte baja de la tabla. Juventud Unida que había hecho un aceptable Torneo de Invierno, en este Torneo de Verano se desmoronó y hoy cierra las posiciones de la tabla del certamen, pero además se cayó a zona de descenso y necesita urgente puntos para superar la línea de Carpintería en esa condenatoria posición de los dos que pierden la categoría. Para la Juve, es ganar o ante un Peñarol que no levanta.

Finalmente, también desde las 16 y sin asistencia de público, en cancha de Sportivo Desamparados se terminará el clásico del Oeste entre Marquesado y Rivadavia que fue suspendido promediando los 30 minutos de la primera etapa por una agresión a un jugador visitante. Empataban en un gol y hoy, un triunfo los posicionaría de lleno en zona de clasificación a Cuartos de Final. Un partido clave para el destino de los dos en el Torneo de Verano.