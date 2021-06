La Selección argentina de básquet anunció su preselección para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El equipo llega a la competencia con el título de subcampeón del mundo y con varias de sus figuras llevando adelante sus carreras en la NBA.

El entrenador Sergio Hernández dio a conocer una preselección con 15 basquetbolistas, de los cuales se destaca la presencia de 10 de los 12 que obtuvieron la medalla plateada en China 2019 y cinco nuevos citados.

La Albiceleste comenzará los trabajos el 27 de este mes, en Las Vegas. Entre los convocados que fueron la base en la pasada Copa del Mundo se destacan las presencias del inoxidable capitán Luis Scola, Facundo Campazzo, hoy brillando en los playoffs con la camiseta de los Denver Nuggets, Gabriel Deck (Oklahoma City Thunder), Luca Vildoza (flamante refuerzo de los New York Knicks).

Entre los nuevos, el nombre que más sobresale es el de Leandro Bolmaro, el joven que durante esta temporada obnubilar a propios y extraños con la camiseta del Barcelona y que, casi con seguridad, continuará su carrera en los Minnesota Timberwolves, quienes lo escogieron en el pasado Draft. Los otros son Juan Pablo Vaulet, Lautaro Berra, Francisco Cáffaro y Juan Francisco Fernández.

“Armé una preselección de la que pueda salir un equipo lo más competitivo posible pero que, a la vez, tenga una cantidad de jugadores que puedan estar los próximos 10 años en nuestra Selección. Seguimos en la misma línea de los últimos años”, explicó Hernández en diálogo con la página web de la Confederación Argentina de Básquet.

Durante la charla, Oveja ahondó en las caras nuevas que integran esta lista: “Bolmaro ya es un deportista de nivel olímpico. Está preparado para eso. Que haya jugado 20/25 minutos en una Final 4 de Euroliga habla por sí solo. Lo mejor, en su caso, es lo que está por venir, pero lo ya tiene es muy importante y nos puede ayudar mucho. Lo de Vaulet también ha sido muy bueno y significativo en una gran competencia como la española”, comenzó su relato. Vale aclarar que el basquetbolista del club Culé ya estuvo en la Mayor, cuando integró la preselección antes del Mundial, pero aún no debutó oficialmente (fue el último corte antes del viaje a los Panamericanos de Lima).

Y luego, añadió: “Quienes los conozcan bien no se sorprenderán de sus llamados. Ninguno de ellos llega como sparring o sólo para entrenar, aunque está claro que las citaciones responden a la necesidad que tenemos de jugadores con ese biotipo. Tenemos una carencia de estos jugadores interiores y los queremos ver mientras continuamos con su desarrollo. Cáffaro y Berra pelearán un lugar desde adentro, en cambio Juan Fernández lo hará desde el Mundial U19 porque no podrá ir con nosotros a Las Vegas”.

“No hay que olvidar que, siendo internos, día a día recibirán el master que les dará Scola. Seguramente alguno de los tres terminará demostrando que puede estar en Tokio”, advirtió.

Por último, dejó un alentador mensaje para los hinchas: “Individualmente, no hay dudas de que llegamos mejor que a China, hace dos años. Lo que han hecho Campazzo, Vildoza, Laprovittola, Deck, Brussino, Delía y Bolmaro, entre otros, deja claro que están muy por encima de lo que ellos mismos eran en 2019. No hay ninguno que haya bajado el nivel, ni siquiera que lo haya mantenido. Todos están mejor. Mucho mejor. Esto no significa que en Tokio vayamos a jugar como en China, pero nos marca algo. Indudablemente… Después veremos, pero para ilusión tenemos”.

Luego de disputar un torneo en Las Vegas (enfrentará a Estados Unidos, Australia y Nigeria), el combinado nacional volará el 17 de junio rumbo a Japón, para ingresar el 18 a la villa olímpica. El debut olímpico será el 26, ante el ganador del Preolímpico que se disputará en Kaunas, Lituania (Lituania, Corea del Sur, Venezuela, Polonia, Eslovenia y Angola). Los otros integrantes del Grupo C son el local Japón y España, actual campeona del mundo.

La preselección de Argentina para Tokio 2020: