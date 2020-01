En el primer Grand Slam del año sólo tres argentinos siguen en carrera. El más destacado es Diego Schwartzman, quien logró imponer su gran presente en la victoria inicial ante Lloyd Harris con un contundente 6-4, 6-2 y 6-2 y en segunda ronda doblegó al español Alejandro Davidovich Fokina por 6-1, 6-4 y 6-2. En la siguiente instancia "El Peque" jugará ante el ganador del duelo entre el australiano Marc Polmans y el serbio Dusan Lajovic.

El actual número 14 del rankind mundial hizo una particular promesa en caso de ganar este Grand Slam: "Dejaré de comer chocolates por el resto de mis días. Es una promesa fuerte ya que son mi debilidad, pero lo cumpliré", comentó sonriente el Peque.

Schwartzman podría toparse en octavos con Djokovic, siete veces ganador en Melbourne.

Metido en el partido en si, Schwartzman destacó que "estaba muy complicado para jugar por los más de 30º que hacían y la humedad lo complicaba más, pero siento que en líneas general hice un partidazo. En un Grand Slam hay que ganando confianza de a poco y eso también es importante, más allá del resultado".

En este encuentro se dio una particularidad como fue el constante pedido de silencio por parte del juez de silla principal al público para que hiciera silencio. En un momento, el umpire dijo por el micrófono a los espectadores: "Si quieren hablar (por celular, ya que sonaban todo el tiempo) con sus amigos, les solicito que vayan a otro lado por favor".

El otro representante albiceleste que sigue en el Abierto de Australia es Guido Pella quien avanzó a la tercera ronda luego de superar al francés Gregoire Barrete por 6-1, 6-4, 3-6 y 6-3.

Mientras que esta madrugada jugaba el tercero, Federico Delbonis ante Rafael Nadal mientras que Leonardo Mayer, y Marco Trungelliti ya quedaron eliminados.

Pella, quien había logrado superar la primera ronda del primer Grand Slam de la temporada gracias a su triunfo ante el australiano John-Patrick Smith por 6-3, 7-5 y 6-4 y en segunda superó al francés, en la tercera se medirá ante el italiano Fabio Fognini, quien dio cuenta del australiano Jordan Thompson por 7-6 (4), 6-1, 3-6, 4-6 y 7-6 (10-4).

Fognini no sólo tuvo un extenuante partido en esta segunda ronda, ya que en la primera jugó durante tres horas y 38 minutos para eliminar al estadounidense Reilly Opelka por 3-6, 6-7 (3-7), 6-4, 6-3 y 7-6 (10-5), por lo tanto Pella debería usufructuar el desgaste del italiano.





> Cátedra de Nole

El número 2 del mundo, Novak Djokovic (foto), selló su pase a la tercera rueda con un cómodo triunfo a expensas del japonés Tatsuma Ito (146º) por 6-1, 6-4 y 6-2, en apenas una hora y 35 minutos de juego en Melbourne.

El serbio tendrá otro adversario nipón por delante: Yoshihito Nishioka, que venció al británico Daniel Evans por 6-4, 6-3 y 6-4

También avanzó el griego Stefanos Tsitsipas, pero sin necesidad de transpirar: su adversario, el alemán Philipp Kohlschreiber, se retiró por lesión antes del encuentro.

En la rama femenina, la principal favorita, la local Ashleigh Barty, superó por 6-1 y 6-4 a la eslovena Polona Hercog por 6-1 y 6-4. Naomi Osaka (3ra) derrotó por 6-2 y 6-4 a la china Saisai Zheng y afrontará un duelo más que atractivo ante la ascendente Coco Gauff: la estadounidense, de 15 años, le ganó a la rumana Sorana Cirstea por 4-6, 6-3 y 7-5, después de estar a dos puntos de la eliminación en el tercer parcial.

> ¿La despedida de Sharapova?

Maria Sharapova se despidió del Abierto de Australia tras perder 6-3, 6-4 frente a Donna Vekic en la Primera ronda; sin embargo, la peor noticia es que esta pudo ser la última vez que la rusa participó en dicha competencia.

Tras ser cuestionada si no volverían a verla en el Australian Open, la tenista de 32 años de edad dejó en incógnita su futuro.

"No lo sé, no lo sé. Tuve la suerte de estar aquí una vez más, gracias a la organización que me permitió ser parte, pero es muy difícil prensar qué pude pasar en 12 meses", mencionó Sharapova, actualmente en pareja con el cantante Enrique Iglesias y quien aseguró que "hoy el ranking para mí está en un segundo plano: buscó ir de a un partido y tomar confianza lo más rápido posible".

La medallista olímpica en Londres 2012 y ex número 1 arribó al Melbourne Park como la 145º del escalafón.