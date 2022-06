Boca recibirá hoy a Unión de Santa Fe (21.30 horas por TNT Sports) con el objetivo de subirse a la punta de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) antes de concentrarse en la llave ante Corinthians de Brasil por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El xeneize, con 9 unidades, es único escolta a un punto del líder Newell's, por lo que le alcanzará al menos un empate, siempre y cuando, antes, Gimnasia (8) no le gané al Rosario Central de Carlos Tevez, para verse en lo más alto de las posiciones al inicio del fin de semana.

El DT Sebastián Battaglia dispondrá una formación suplente, con la excepción del lateral izquierdo colombiano Frank Fabra, que formará parte del once inicial y se espera que también lo haga el martes en el Arena Neo Química de San Pablo.El campeón del fútbol argentino ingresa al tramo decisivo de su temporada futbolística con un rendimiento afianzado, que se refleja en las estadísticas con 10 victorias, dos empates y una derrota en las últimas 13 presentaciones, ocho de las cuales terminó con la valla invicta.

Boca visitará el martes próximo a Corinthians, rival al que ya enfrentó en la fase de grupos con saldo de una derrota (en Brasil) y un empate (en Buenos Aires), y una semana después definirá como local el cruce por una plaza en los cuartos de final.

Para el partido de este viernes, Battaglia no concentró al mediocampista Juan Ramírez, quien padece una molestia en el cuádriceps izquierdo y también podría quedarse fuera del viaje a San Pablo. La novedad en el equipo que enfrentará a Unión será la inclusión en la delantera del juvenil Luca Langoni, categoría 2002, de 19 años, quien tendrá su estreno como titular.

El 'Tatengue' (4) visitará la Bombonera en la previa de un compromiso internacional de gran importancia, ya que el martes próximo visitará a Nacional de Montevideo en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Boca y Unión jugaron 62 partidos en la máxima categoría del fútbol argentino con un balance de 34 victorias 'xeneizes', 15 empates y 13 éxitos santafesinos.

Postergada

La declaración indagatoria de Sebastián Villa en la causa que lo tiene como acusado por tentativa de violación con acceso carnal e intento de suicidio, fue postergada para el jueves 30 de junio ante el pedido del futbolista por lo que hoy juega Boca.

Por ahora, el Toto no aceptó

Son horas decisivas para el futuro de Eduardo Salvio (foto) en Boca. El mediocampista, quien se recupera de una lesión, finaliza su contrato el 30 de junio, en pocos días. Y se complicó la renovación.

El Toto, de 31 años y quien actualmente es el dueño de la N° 10 Azul y Oro, ya analizó la propuesta formal que le hizo el Consejo de Fútbol para extender su vínculo en el Xeneize en las últimas semanas.

Según trascendió, el nuevo vínculo que le ofrecieron sería por más de dos años y un 40% menos del salario actual, algo que el jugador no aceptó. El futbolista consideró baja la propuesta, lo que siembra mucha incertidumbre. Además, desde el lado del jugador le pidieron al club que aclare bien el costo del dólar que se utilizaría para el nuevo contrato, como las cláusulas por producción que le ofrecieron.

A su vez, Sebastián Battaglia se refirió a esta situación en ESPN: "En el caso Salvio no me meto, si el club tiene una política financiera no tengo por qué meterme aunque digo que es importante y ojalá que se quede con nosotros. Es política de la institución, ya sabe lo que queremos".

FESTEJA LOS 44 AÑOS

A los 10' le cantarán el cumpleaños a Román

Único. Román Riquelme recibe en cada partido en la Bombonera el cariño de los hinchas. Hoy tendrá un plus.

Cada vez que juega Boca, Juan Román Riquelme está de festejo. Y esta jornada no será la excepción porque, además de que el club de sus amores competirá como local frente a Unión, será su cumpleaños N°44. Y la Bombonera, la que lo ovaciona semana tras semana, prepara una celebración especial.

A través de Twitter, un sinnúmero de hinchas se puso de acuerdo para cantarle el "feliz cumpleaños" al máximo ídolo de la institución y vicepresidente a los diez minutos del partido con el Tatengue en La Ribera.

"El viernes 24/6 juega Boca en la Bombonera ante Unión, los hinchas propusieron parar el partido al minuto 10', para cantarle el feliz cumpleaños a Juan Román Riquelme", escribió Boca Pasión Total, la página encargada de esta movida viral.