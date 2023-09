El sábado desde las 16.45 horas, Los Pumas, la Selección Argentina de Rugby, hará su estreno en el Mundial de Francia 2023 cuando enfrente a Inglaterra por la primera fecha del Grupo C, que también integran Chile, Samoa y Japón. En la jornada del lunes comenzaron los entrenamientos en La Baule, Nantes, y se realizó la primera conferencia de prensa, donde Felipe Contepomi, ayudante técnico de Michael Cheika, habló junto a los jugadores Santiago Carreras y Tomás Lavanini.

"Venimos preparándonos correctamente y estamos ahora en la puesta final durante esta semana, para el partido contra Inglaterra. Inglaterra es el equipo grande del grupo. Ellos dicen que están preparados y esperamos un partido durísimo. Uno analiza al rival, pero también pasa por lo que uno pueda hacer; así que hay que concentrarse en todo lo que venimos trabajando nosotros y hacerlo de la mejor manera posible", expresó Contepomi. "Primero y principal, esperamos un partido muy físico y muy duro. Es el primer partido del Mundial y siempre son especiales. Obviamente nos focalizamos, pero Inglaterra puede venir con cualquier otra cosa. Sin lugar a duda, va a ser un partido durísimo", añadió.

Felipe Contepomi participó de cuatro mundiales de rugby, Gales 1999, Australia 2003, Francia 2007 y Nueva Zelanda 2011. Sin duda, su mejor actuación fue en Francia 2007, donde alcanzaron el histórico tercer puesto. "Los recuerdos que yo tengo personales son muy buenos, obviamente compartimos con el grupo todo el tiempo, pero para esta preparación específica de este equipo son nada más que recuerdos. Igual esto no tiene nada que ver, lo único que puede ser parecido es que se juega en el mismo país, después es un grupo totalmente distinto de jugadores", opinó.

El viernes, desde las 16.15, se abre el Mundial con el Grupo A: Francia ante Nueva Zelanda.

"El rugby ha avanzado y se juega totalmente distinto, no somos ni siquiera el mismo grupo. Cada Mundial es especial, distinto, y más allá de que uno quiera transportarse a esa época, no ayuda en nada a la hora de trazar paralelos. Nosotros queremos escribir nuestra historia que es la de Los Pumas 2023. La del 2007 es una página más de la rica historia del rugby argentino en los Mundiales. Pero este equipo va a escribir su propia historia", completó.

Argentina debuta ante Inglaterra el sábado a las 16 horas, en Marsella. Luego, seguirá el camino ante Samoa el 22 de septiembre (12.45), contra Chile el 30 de septiembre (10 horas) y cierra la fase inicial ante Japón, el 8 de octubre a las 8 horas. En base a ello, se verá su camino a futuro.

PARA LAVANINI

"Siento que llegamos más preparados a este Mundial"

Duro. El segunda línea, Tomás Lavanini, estará en su tercer Mundial que se disputará en Francia.

El segunda línea de Los Pumas, Tomás Lavanini, participó de la conferencia en La VBaule y ante las preguntas dijo sobre el seleccionado de la Rosa. "Todos los equipos son físicos, ellos tienen un pack de forwards muy duro. Debemos prepararnos de la mejor manera, hacer lo que venimos entrenando y mejorarlo. No va a ser un partido fácil y nos estamos preparando para eso".

El gigante' se refirió a su desempeño personal y señaló que "estoy dispuesto a jugar lo que me toque. Obviamente siempre en mi mejor nivel y dando todo. Voy a estar a disposición de lo que me pidan los entrenadores y los minutos que sean".

Mientras que respecto a los últimos dos mundiales, Lavanini hizo una comparativa con la actualidad. "Con respecto al equipo de 2015 y 2019 llegamos mucho más preparados. La cabeza de muchos cambió, es un equipo más profesional, que labura, quiere más cosas e ir en busca de cosas grandes".

Otro que habló resultó el apertura, Santiago Carreras, quien destacó que "en 2019 no era consciente de lo que estaba pasando en ese momento, había debutado hace poco, me tomó por sorpresa y me llevó todo por delante. Hoy siento que llego mucho más maduro, tanto rugbísticamente como mentalmente, y voy a tener la posibilidad de disfrutarlo mucho más al Mundial".