Verdinegro. Cristian Ignacio Paz ya entró en la vida de San Martín. Llegó, firmó y se sumó al plantel que dirige Forestello. Todo rápido, todo contra el tiempo.





"Lo definimos en menos de 10 horas", así resumió el presidente de San Martín la llegada de la incorporación número 13 para el plantel verdinegro. Y es que el defensor de 24 años, Cristian Ignacio Paz, se convirtió en la nueva cara para el grupo que comanda Rubén Darío Forestello tras confirmarse la lesión de Francisco Mattia y la operación a la que será sometido hoy. Con Mattia afuera por dos meses, la dirigencia de San Martín buscó en el mercado y acordó con el defensor surgido en Temperley, con un paso fugaz por San Miguel en la B Metropolitana y la experiencia en 2017 en el fútbol de Ucrania, jugando en el Karpaty de ese país.



Tan rápida fue la definición del acuerdo con Paz, que el defensor viajó a San Juan y este jueves se sumó al trabajo matutino del plantel verdinegro que sigue con su esquema de trabajos, en la semana previa al debut del sábado 17 de agosto en Córdoba.



Pero con Paz, no se retira del mercado San Martín ya que la necesidad de darle otro vuelo futbolístico al equipo y por lo que pudo verse ante Villa Mitre por Copa Argentina, hay necesidad de un volante con generación y a eso está orientada la búsqueda. Miadosqui admitió que están sondeando opciones: "Tenemos tiempo hasta el jueves 15 pero no hay mucho en el mercado. Necesitamos un jugador distinto, que nos proporcione más juego y eso buscamos. Esperemos tener definiciones en este fin de semana para terminar de completar el plantel. Nos quedan algunos días pero las negociaciones no son sencillas".



Mientras, el plantel de San Martín volverá a entrenar en horario vespertino, mientras que el sábado cerrará la semana con el entrenamiento por la mañana. Recién volverán a las prácticas el lunes, para iniciar la recta final para el debut en Córdoba. La base ya se perfiló, al igual que el sistema para afrontar una temporada durísima en el camino de regreso a la Superliga, que es el gran objetivo de todo San Martín. Llegó la recta final de la pretemporada pero aún así, al plantel le falta un nombre más para terminar de cerrarlo.

La dirigencia gestiona la llegada de un volante ofensivo. El plazo cierra el próximo jueves 15.

Debut televisado contra Belgrano

En San Martín, el comienzo de la Primera Nacional tiene día y horario. Será el sábado 17 en Córdoba y ante Belgrano y en este arranque de temporada, su debut será televisado conforme lo definió la divisional. La fecha inaugural de la Primera Nacional -ex B Nacional- contará con ocho partidos televisados, en dos señales de cable. Siete encuentros irán por TyC Sports y uno por Directv, y se jugarán entre el jueves 15 y martes 20 de este mes. Los televisados serán los siguientes:



Zona A:



Sábado 17 de agosto:



Atlanta - Independiente Rivadavia (Mendoza), 13.05 por TyC Sports. Belgrano (Córdoba) - San Martín (San Juan), 18 por Directv. Domingo 18 de agosto:



Guillermo Brown (Puerto Madryn) - Barracas Central, 15.05 por TyC Sports.



Lunes 19 de agosto:



Nueva Chicago - Deportivo Morón, 15.30 por TyC Sports.



Ferro Carril Oeste- Platense, 21.05 por TyC Sports.