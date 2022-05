Lo trae en la sangre. Se crió entre pedales y no había forma que practicara otro deporte que no sea el ciclismo. Se llama Daira Bea Seguín, es una pequeña que con 10 años comenzó a competir hace poco y en su primer Torneo Nacional disputado ya se subió al podio: lo hizo el fin de semana pasado con un tercer puesto en la Copa Infanto-Juvenil disputada en Quimilí, provincia de Santiago del Estero.

La nena es categoría 2004 y fue tercera detrás de dos varones en un total de 14 participantes en esa categoría. El tercer puesto significó muchísimo para la pequeña, por tratarse de su primer campeonato infantil disputado en su corta trayectoria. Es que la chiquita, hija de Alejandra Seguín y Marcelo Bea, ambos ex ciclistas, es amante del ciclismo desde chica pero no se venía dedicando de lleno al deporte de la bici. Según su mamá, apuntaban a que su hija practicara ciclismo pero de manera recreativa. "Arrancó con 6 o 7 años cuando nos vinimos a vivir a San Juan y después paró por la pandemia. Con lo que pasó a Nico Naranjo agarró miedo pero hace dos meses comenzó de vuelta y está super entusiasmada, no quiere bajarse de la bici", expresa la mamá.

Su mamá Alejandra Seguín fue ciclista y su papá Marcelo Bea, también.

El campeonato en Quimilí que pasó significó para la nena cumplir otro de sus sueños, es que la pequeña Daira es fanática de Nicolás Tivani, a quien tiene como su máximo ídolo, y gracias al pocitano comenzó a representar al equipo de la Agrupación Virgen de Fátima, el equipo le brinda apoyo e indumentaria para que la nena compita. "Es increíble el amor que le tiene a Nico, nos hace ir a cada carrera que corra Nico y la Agrupación. Tuvimos que ir a San Luis para ver la Vuelta del Porvenir y si hubiesemos tenido la forma de llevarla a Formosa para la Vuelta que corrieron allí, la hubiésemos llevado", explica Alejandra. También, en el ciclismo femenino tiene a Carla Álvarez como su gran referente.

El ciclismo es su pasatiempos después de cada larga jornada en la escuela. Daira asiste a la Escuela Héctor Conte Grand del Médano de Oro, donde cursa jornada completa. La pequeña cursa el Cuarto Grado y asiste de 8 a 16.30 horas y cuando termina sale a entrenar junto a su mamá. La pocitana tiene a su mamá como su entrenadora, pero cuando puede asiste a las escuelitas de ciclismo, ya sea la escuelita del "Planeta" Ramírez o a la de Sergio Aguirre, también a la Escuelita del Norte de Pocito o a la que funciona en El Pinar, en Rivadavia. La idea es que la nena disfrute y haga amigos, según la mamá.

Daira con su ídolo Nicolás Tivani

"Se lo toma como diversión y es la idea porque es chiquita y el año próximo pasará a ser categoría juvenil, ahí si quizás habrá que ver que quiere hacer ella si se lo toma un poco más en serio o no. Siempre la vamos apoyar", comentó Alejandra.