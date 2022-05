Era de esas noches soñadas para todo jugador. Se medían Defensores de Belgrano de Villa Ramallo ante Crucero del Norte de Misiones en un partido por el Federal "A". El futbolista sanjuanino Lucas Jofré, volvía a la titularidad después de recuperarse de un desgarro que lo marginó varias fechas y justo cuando se le abría el arco y festejaba el gol de desahogo ante los misioneros a los minutos llegó lo peor: sufrió una dura lesión y debió salir en ambulancia del estadio bonaerense.

"Creo que iban 25 minutos del segundo tiempo cuando fui a trabar a un rival y pasé de largo, cuando me quise frenar se me quedó el botín y sentí que se me trabó todo. Ahí presentí lo peor, pensé que me había quebrado el tobillo pero después en la placa salió que era tibia y peroné, fue muy feo nunca había tenido una lesión así y la verdad que no se la deseo a nadie", expresó el "Tuta". Su hermano Pablo Jofré, jugador de Desamparados también vivió hace unos meses una dura lesión (rotura del tendón de Aquiles) y al igual que el "Tuta", en esa ocasión el "Peca" también había vuelto al gol y a los minutos se lesionó.

Al jugador del equipo de Ramallo lo operarán en una semana más, dijo estar "fuerte de cabeza", que sin dudas será clave para afrontar la recuperación que, estima, le llevará unos cinco meses. En las redes sociales, se multiplicaron los mensajes de aliento para el futbolista sanjuanino que justo para el encuentro del viernes por la noche, había recibido la visita de su hermana Micaela quien viajó desde San Juan con la mala fortuna que Lucas se lesionó.