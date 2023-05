Defensa y Justicia y Racing Club igualaron 1 a 1 en un encuentro jugado esta tarde en el estadio Noberto Tomaghello y válido por la decimoctava jornada de la Liga Profesional de Fútbol.



El gol del "Halcón" fue anotado por Gabriel Alanis, mientras que para la "Academia" empató Aníbal Moreno, a los 38 y 21 minutos, de la primera y segunda parte, respectivamente.



La igualdad dejó a los locales en la quinta posición con 30 puntos, en tanto que los de Avellaneda quedaron en el 19no. Lugar con 19 unidades.



El trámite fue parejo durante el primer cuarto con dos equipos que intentaron manejar la pelota, pero sin ser profundos y sin incomodar a los arqueros.



Con el transcurrir de los minutos, el conjunto local comenzó a manejar un poco más la pelota, fue preciso en los pases y empezó a acercarse al arco defendido por Gabriel Arias con centros aéreos.



La primera jugada clara la tuvo el " Halcón" con un remate del lateral derecho Agustín Sant'Anna, clave en las subidas por su lateral, que pasó cerca del palo derecho del "Uno" académico.



El equipo conducido por el entrenador Fernando Gago no pudo manejar la pelota -Maximiliano Morale, y Jonathan Gómez no tuvieron su mejor versión- jugó lejos del arco de Ezequiel Unsain.



A los 34, el conjunto de Julio Vaccari volvió a tener otra chance a favor con un remate de Nicolás "Uvita" Fernández que pasó al lado del palo izquierdo de Arias.



La insistencia y el correcto manejo de la pelota le permitió al local abrir el marcador a los 38 minutos con una definición impecable de Gabriel Alanis ante la salida de Arias para justificar lo hecho hasta ese momento frente a un Racing sin ideas y que no no pateó al arco rival.



En el inicio de la segunda etapa, el local siguió firme y manejando la pelota, mientras que Racing continuó sin la claridad mostrada en los primeros 45 minutos.



La expulsión de Tomás Escalante le permitió a Racing tener mayor confianza y con el ingreso de Gabriel Hauche tuvo más la pelota y se paró en campo rival.



A los 21 minutos Aníbal Moreno, que había tenido una falla en el gol de Defensa, empató de cabeza tras un centro desde la derecha de Mura.



El resto del partido lo tuvo al equipo de Gago como protagonista, aprovechó el hombre de más y generó varias situaciones a favor, aunque sin ser efectivo.



En la próxima jornada (19na.) Racing recibirá a Banfield, mientras que Defensa y Justicia visitará a River Plate.