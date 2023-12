Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia buscarán hoy quedarse por primera vez en su historia con la Copa Argentina de fútbol cuando se enfrenten en la final, que además premiará al campeón con la clasificación a la Copa Libertadores de 2024. El partido se jugará hoy desde las 21.10 en el estadio Ciudad de Lanús, contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez y la televisación estará a cargo de TyC Sports. Tanto el 'Pincha' como el 'Halcón' del partido bonaerense de Florencio Varela harán su debut en el partido decisivo del torneo integrador, cuyo campeón vigente es Patronato de Paraná, equipo que se impuso por 1 a 0 ante Talleres de Córdoba en la final de la edición pasada. El camino del equipo platense hasta llegar al choque definitivo tuvo el siguiente recorrido: 3 a 0 ante Independiente de Chivilcoy, 1 a 0 a All Boys, 1 a 1 (3-1 por penales) frente a Independiente, 2 a 0 vs Huracán y 3 a 2 ante Boca Juniors. El 'Halcón' de Varela, por su parte, hizo el siguiente camino para llegar a la final: 3 a 2 ante Ituzaingó, 1 a 0 a Centro Español, 0 a 0 (6-5 por penales) frente a Estudiantes de Río Cuarto, 1 a 1 (7-6) frente a Chaco For Ever y 1 a 0 ante San Lorenzo.