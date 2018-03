El 18 de marzo quedó marcado como uno de los días más felices en la vida deportiva de Juan Martín Del Potro. Este domingo le ganó por 6-3, 6-7 (8) y 7-6 (2) al mismísimo Roger Federer (el n°1 del mundo) y se consagró campeón en Indian Wells, el primer Masters 1000 que gana en su carrera. Apenas terminó la dura final, Delpo fue parte de la tradicional firma a la cámara de la transmisión aunque esta vez hizo un pequeño cambio. En vez de poner su autógrafo, escribió 'César' con un corazón. Se trató de una dedicación especial.

¿Quién era César? Su perro, fallecido el 17 de febrero. Esa noticia le pegó duro anímicamente al tandilense, quien en aquel momento había escrito en sus redes sociales un sentido mensaje para despedirlo: “Te voy a extrañar mucho, compañero fiel. Me acompañaste en estos casi 10 años, me esperaste con alegría después de cada viaje, me protegiste, hiciste feliz a una familia entera y hoy te vas a descansar en paz dejando tu huella en mi corazón. Adiós, César”.

El saludo de Jimena Barón

Apenas finalizó la disputada final, Jimena Barón, actriz y ex pareja de Delpo, lo felicitó a través de sus redes sociales. "El mejor del mundo @delpotrojuan. ¡Qué orgullo!", escribió quien ahora está incursionando en el mundo de la música.