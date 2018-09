"No es la mejor manera de ganar. Hubiese estado bueno ganar en igualdad de condiciones. Fue fundamental ganar el primer set. Lo que fue parejo, fue de igual a igual y fue un partidazo. No me gusta verlo salir así porque es el luchador más grande que tiene este deporte, pero más allá de eso estoy feliz. " . Con esas palabras, Juan Martín del Potro se refirió a la victoria que consiguió en la semifinales del US Open ante Rafael Nadal, que decidió abandonar cuando perdía 7-6 (3) y 6-2 en el Arthur Ashe.

¿Cuándo se dio cuenta Delpo que Rafa estaba mal? "En la mitad del segundo set lo vi estático, sin invertirse tanto y noté que algo pasaba. No es fácil jugar cuando alguien está así y por eso estuve muy atento", señaló en diálogo con ESPN.





"El domingo es el último esfuerzo y cualquiera puede ganar. Ojalá lo siga haciendo bien y que pase lo que tenga que pasar", destacó el tandilense, que enfrentará al ganador del duelo entre Novak Djokovic y Kei Nishiori.

El deportista de 29 años contó con el apoyo especial de sus amigos, a los que le dedicó unas divertidas palabras: "¡Disfruten la final porque después se van a tener que regresar a casa y a trabajar!".