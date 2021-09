Fecha 11ma del Turismo Carretera en el autódromo de Rafaela, Santa Fe. Jornada de sábado en el TC, para las series y finales debido al acto eleccionario de hoy de las PASO. El sanjuanino Facundo Della Motta largó en el lugar 43´ pero su esfuerzo le hizo ganar varias posiciones para quedar en el lugar 27 de la clasificación. En la carrera final, el Torino del sanjuanino pudo ganar algunos puestos por sobrepaso y otros por abandonos ya que las roturas de motor y caja fueron corrientes en un circuito tan veloz y exigente como el de Rafaela.

"El resumen de hoy -dijo Facu tras el final- es positivo por el lado de terminar la carrera en el puesto 27 después de largar 34, pero preocupado junto al equipo por el funcionamiento general del auto. No pudimos ser rápidos durante todo el fin de semana y eso preocupa dado que no encontramos nada fuera de lugar y que pueda ser la causa de lo que el auto no anda".

La carrera fue ganada por José Manuel Urcera (Chevrolet), escoltado por Nicolás Bonelli (Ford) y Christian Ledesma (Chevrolet), respectivamente.