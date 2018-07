Con furia. Del Potro celebró con intensidad su pase a cuartos de final en Wimbledon tras vencer a Giles Simon en un partido que se extendió dos días, debido a que el lunes había sido suspendido por falta de luz.

Es un choque de pesos pesados. Hoy, en Wimbledon y por los cuartos de final, Rafael Nadal y Juan Martín del Potro, 1 y 4 del mundo, irán en busca de una semifinal sobre hierba en el All England, un club que a los dos les apasiona (jugarán sobre el mediodía argentino, después del encuentro entre Djokovic y Nishikori). Para el argentino será la chance de alcanzar por segunda vez las semifinales de este torneo y un paso más para llegar al número 3 del mundo, un status que nunca alcanzó.



Delpo accedió a cuartos tras vencer ayer al francés Gilles Simon por 7-6 (1), 7-6 (5), 5-7 y 7-6 (5), en 4 horas y 20 minutos que se acumularon por la suspensión del lunes. Lleva tres partidos en tres días seguidos.



Nadal, en tanto, está tranquilo. Llega a los cuartos sin ceder un set, tal y como ha hecho también Roger Federer. Y sabe que ha ganado a Del Potro en 10 de las 15 ocasiones en las que se han enfrentado, dos de ellas en césped.



Del Potro las recuerda. "Nunca le gané en hierba", dijo, y afronta este reto con una calma pasmosa, a pesar de saber que tendrá que jugar tres días seguidos y que esto puede pasarle factura, como le ocurrió hace menos de un mes en Roland Garros, cuando necesitó dos jornadas para derrotar al croata Marin Cilic, y luego fue apabullado por Nadal en semifinales.



Nadal no ha salido de la pista central este año, al igual que Federer. Del Potro ha disputado sus encuentros en la pista 1, en la 2 y en la 3, las siguientes en importancia del histórico club, y ahora en el recinto más importante espera que el público sepa dividir sus corazones. "Me gustaría tener apoyo, seguro que habrá una gran atmósfera y espero que el aliento sea el mismo para ambos", comentó.



El ganador de ese encuentro se enfrentará en semifinales contra el vencedor del choque entre el serbio Novak Djokovic y el japonés Kei Nishikori, con 13-2 para "Nole", primer enfrentamiento sobre hierba y cuarto duelo del Grand Slam entre ambos: Roland Garros 2010 para Djokovic, 2014 US Open para Nishikori, y 2016 Abierto de Australia, para el jugador de Belgrado.



En la parte superior del cuadro, Roger Federer se las verá con el sudafricano Kevin Anderson, con 4-0 para el de Basilea, primer enfrentamiento también sobre hierba, y Federer sin ceder un set ante el finalista del US Open el año pasado.

"Estoy orgulloso de estar en la misma era que Nadal y Roger. Es un gran reto jugar con Rafa"

JUAN DEL POTRO - Tenista



Las chicas



La letona Jelena Ostapenko se convirtió ayer en semifinalista de Wimbledon al eliminar a la eslovaca Dominika Cibulkova y se enfrentará a la alemana Angelique Kerber, que derrotó también ayer a la rusa Daria Kasatkina. Las otras dos semifinalistas saldrán de los duelos que sostendrán Kiki Bertens ante Julia Goerges y Serena Williams frente a Camila Giorgi.