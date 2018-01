Vamos!!! Juan Martín Del Potro celebra el triunfo contundente en dos sets en su bautismo en Nueva Zelanda. Con esta alegría, el tandilense se ubicará en el próximo ranking mundial entre los diez mejores luego de tres años.

El tandilense Juan Martín Del Potro venció ayer al canadiense Denis Shapovalov por 6-2 y 6-4, y avanzó a los cuartos de final del ATP 250 de Auckland, en Nueva Zelanda.



El argentino, que inició el certamen en el 12do. lugar del ranking mundial y ahora volverá a formar parte del "top ten" (algo que no ocurría desde el 2014), jugará en la próxima instancia ante el ruso Karen Kachanov (48vo.), quien eliminó al uruguayo Pablo Cuevas por 6-2 y 7-6 (7-4 el tie break). Ante Shapovalov (50mo.), Delpo logró en 64 minutos de juego ocho aces y un porcentaje del 71 por ciento con el primer servicio, un 69 por ciento de puntos ganados con el saque inicial y un 87 por ciento de los puntos obtenidos con el segundo servicio.



La Torre se mostró sorprendido por el alto nivel de juego que demostró. "Me sorprendió el partido que jugué. No esperaba este nivel en el primer encuentro del año. Pero estuve trabajando duro para jugar este tenis y espero seguir mejorando en los próximos encuentros", dijo. Del Potro, de 29 años, que fue campeón en Auckland en 2009, se medirá en



cuartos a otro jugador de la nueva generación. "Karen es tan alto como yo (1,98 metros) y tiene un revés muy fuerte. Espero poder jugar al mismo nivel que hoy", analizó Del Potro que se prepara para jugar el Open de Australia en Melbourne, informó la agencia DPA.



El campeón de la Copa Davis con Argentina en 2016, está duodécimo en el escalafón mundial de la ATP, pero con la victoria de ayer ante el canadiense se aseguró nuevamente el ingreso al selecto grupo de los "top Ten". Respecto a la Ensaladera de Plata de este año, Del Potro ya le confirmó al capitán, Daniel Orsanic, que no jugará durante el año buscando el ascenso a la Zona Campeonato.



El tandilense es el único argentino en el certamen neozelandés ya que su compatriota Guido Pella se retiró de la competencia horas de su debut frente a Cuevas por la primera ronda debido a que sintió molestias en el hombro izquierdo.



El bahiense, campeón de la Copa Davis 2016, llegó al abierto oceánico con el antecedente de haber alcanzado las semifinales en Doha (Qatar), la semana pasada.



El correntino Leonardo Mayer (52do. en el ranking mundial) fue eliminado ayer en los octavos del ATP de Sidney al caer frente al frances Benoit Pare (42do) por 6-2, 3-6 y 6-1, en una hora y 12 minutos de juego.



Mayer, campeón de la Copa Davis 2016 con Argentina, se recuperó en el segundo set pero en el tercero no pudo ante la potencia del francés y quedó fuera del certamen que otorga premios por 468.000 dólares.



El torneo es el último antes del primer gran slam del año, el Abierto de Australia en Melbourne, y tenía al español Albert Ramos como cabeza de serie pero el ibérico fue eliminado en octavos por el italiano Paolo Lorenzi por 6-3 y 7-5.





Regreso con gloria de Nole



El serbio Novak Djokovic venció ayer al austríaco Dominic Thiem, por 6-1 y 6-4, tras una inactividad de seis meses por una lesión en el codo derecho, en el torneo de exhibición Kooyong Classic de Melbourne.



Novak Djokovic, ganador de 12 títulos de Grand Slam, afrontó su primer



partido en los últimos 181 días jugando con una codera en el brazo derecho, señaló la agencia EFE.



"Llevaba seis meses esperando esto, me siento genial.



Todo salió bien, especialmente el saque que era una de las grandes incógnitas por la lesión en el codo.



Ese era un golpe que no podía hacer en julio y por esa razón decidí parar en Wimbledon", explicó tenista nacido en Belgrado.



Ganador del Abierto de Australia en cinco de las siete últimas ediciones,



Djokovic se mostró "muy feliz" pero rechazó decir que se encuentra "al ciento por ciento".



Único



Andrea Collarini es el único jugador argentino que sobrevivió a la ronda inaugural de la clasificación del Abierto de tenis de Australia, primer Grand Slam de la temporada, cuyo proceso preliminar comenzó ayer en la ciudad de Melbourne. El tenista ubicado 249no. del ranking venció al brasileño Joao Souza (244), con parciales de 6-7, 6-2 y 6-4.