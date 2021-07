Tuvieron que pasar 1.800 horas, tuvieron que transcurrir 75 días, tuvieron que sufrir dos meses y medio para que San Martín volviera a cantar victoria. Con dos goles de Matías Giménez, el Verdinegro se hizo fuerte en Rafaela y venció a Atlético por 2-0 en el inicio de la segunda rueda de la Primera Nacional. Fue volver a empezar con todas las letras para un San Martín que había insinuado otra identidad de la mano de Facundo Villalba pero que en los resultados no lo había podido rubricar. Esta vez, de principio a fin, en el Monumental de Rafaela, San Martín fue edificando el triunfo que se merecía. Sólido atrás, concentrado en el medio, sutil en tres cuartos y efectivo en el ataque, el equipo del Pueblo Viejo jugó lo que tenía que jugar para cortar la adversidad y volver a empezar.



El esquema de Villalba prioriza el manejo de la pelota siempre y San Martín fue fiel a esa propuesta. Con Ruiz más inspirado que nunca y los dos volantes de recuperación, Rivero y González, muy concentrados, el equipo sanjuanino fue ganandole el duelo a Rafaela en una cancha donde no hay margen de error. Ese mejor andar de San Martín casi tuvo premio a los 16" del primer tiempo cuando Ruiz dejó mano a mano a Berterame con Sara y después de la la definición del ex-San Lorenzo que fue rebote, Matías Giménez vio como le ahogaban el primer gol en la línea. San Martín había llegado y firme. Era todo un aviso. Además, en el fondo, el esquema defensivo no tuvo fisuras y con eso, Cozzani no pasó sobresaltos. El primer tiempo fue bastante cómodo para San Martín pero lo mejor estaba por venir.

Goleador. Matías Giménez fue la carta ganadora de San Martín en Rafaela.

Y claro, llegó el complemento y en San Martín aparecieron los espacios para poder lastimar a Rafaela. Iban apenas 10" de esa segunda parte y Matías Giménez empezó su show. Escaló Jonás Aguirre por la izquierda, metió el centro al corazón del área y Matías no perdonó. Golazo para abrir la cuenta y soltar la tensión acumulada de tantas fechas sin poder festejar. A los 21" otra vez Giménez fue actor protagónico errando un gol increíble cuando Sara solo miraba. Rafaela intentó la reacción pero en esa propuesta se equivocó y Cristian González lo pagó con expulsión. Con uno más, San Martín debía liquidarlo. Y así fue porque a los 32" Giménez sentenció todo con una corrida electrizante tras una avivada de Aguirre para poner el 2-0. Quedó tiempo para que Villalba metiera cambios, le diera minutos a los refuerzos Requena y Vera, como para mostrar que el camino de la recuperación ya comenzó en Rafaela.



Nuevo esquema, otro aire. San Martín empezó a edificar lejos de San Juan esa recuperación que tanto necesita para poder estar peleando arriba. Quedan fechas, hay tiempo y esas ataduras de no poder ganar ya quedaron en el olvido.

El próximo

San Martín volverá a ser local por la fecha 19 recibiendo el próximo sábado desde las 16 a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Luego, será visitante de Brown de Adrogué y más tarde de All Boys en Floresta.

