Desamparados no pudo convertir y se trajo un empate de Córdoba ante Sportivo Belgrano. Luego de 90 minutos picantes en el estadio Oscar C. Boero, el Víbora no logró anotar de visitante y sumó un punto en la tabla de la Zona 3.

El Verde de San Juan debía ganar para sellar su clasificación a la Zona Ascenso del Federal "A". Pero con el empate dilató ese pasaporte, ya que Estudiantes de San Luis le ganó a 2 a 0 Racing de Córdoba.

Desamparados suma 23 puntos y para clasificar solo depende de sí mismo. Jugará contra Estudiantes de San Luis, el domingo 2 de diciembre, en San Juan.