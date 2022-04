Las fechas pasan y en Sportivo Desamparados, el presente no cambia. Esta vez, en su segunda salida en el Federal A, terminó goleado por Sansinena en General Cerri acentuando un flojo comienzo de temporada que aún lo tiene sin ganar y sin respuestas futbolísticas para revertirlo. El 3-0 de esta jornada se consumó en el complemento, después de haber aguantado con un jugador menos todo el primer tiempo por la expulsión de Luis Leguizamón a los 19" de la primera etapa. Bancó ese momento Desamparados pero en el complemento se desmoronó cuando a los 21" Jonathan Font abrió la cuenta para Sansinena. Ahí, Sportivo sintió el impacto y en menos de cinco minutos se quedó ya definitivamente sin nada cuando Juan Amieva puso el 2-0 ya indescontable para el Puyutano. Pero quedaba más y a los 40" Favio Duran le pondría final a las esperanzas sanjuaninas al convertir el 3-0 lapidario y preocupante para el equipo de San Juan. No hubo respuestas individuales ni colectivas, Desamparados volvió a quedar en deuda en un partido en el que el objetivo era sumar. Con uno menos, bancó hasta donde pudo pero cuando lograron convertirle, se hizo frágil y dominable.

El arranque de temporada no es el mejor en Puyuta. Las respuestas que cualquier equipo tiene que tener, no se ven por ahora en Desamparados. Serán días intensos en Sportivo porque su presente necesita respuestas que hoy no tiene. Modelo, sistema, nombres. Todo está cuestionado y el tiempo empieza a generar otra presión extra que anticipa decisiones de peso en Puyuta.

Con Ciudad Bolívar

No será una semana sencilla para Sportivo Desamparados en la previa a la quinta fecha de la Zona A del Federal A y es que recibirá a Ciudad Bolívar con la enorme presión de tener que ganar para revertir este pobre momento que hoy lo tiene sumido en posiciones de descenso directo aunque al certamen de 34 fechas le quede demasiado.