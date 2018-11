En el arranque de la 11ma fecha del Federal "A", Desamparados visitará a Maipú de Mendoza en donde buscará defender el liderazgo de la Zona 3. El Víbora la única derrota que tiene en el torneo fue hace una ronda, precisamente ante su rival de hoy que lo venció por 1 a 0 en el Bicentenario. Pero claro, mucho pasó de ese debut y Sportivo logró hilvanar una serie de resultados que hoy lo tienen como líder del Grupo junto con Estudiantes de Río Cuarto.



El Víbora está invicto de visitante y con el envión que trae irá a Mendoza con la firme intención de no venirse con las manos vacías. Enfrente tendrá al Cruzado, que tendrá varias bajas pero que buscará salir victorioso para alcanzar a Desamparados. Sperdutti realizará cinco variantes: Sánchez ingresará por Martínez Smith (expulsado), Olmedo por Capurro (lesión) y Veliz por Olmedo, Vera por Aguirre y Perez Tarifa por Agost (tácticos). Así los once serán: Besabe; Rodríguez, Basterrechea, Villarino y Visaguirre; Sánchez, Daher y Veliez; Olmedo, Vera y Pérez Tarifa. En tanto que Sportivo tendrá dos variantes, Luis Argumosa reemplazará a Jofré (lesión) y Wilson Albarracín lo hará por Dilelio, así los once de Andrada serán: Perelman; González Bordón, Federico García, Díaz y Pietkiewicz; Argumosa, Solís, Sottile y Sánchez; Albarracín y Michel García. Hoy jugarán también San Lorenzo-Huracán y Estudiantes con Belgrano, mañana lo harán Juventud Unida con Racing de Córdoba.