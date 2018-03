Al frente. Así fue Di María. Lástima, se lesionó y no estará ante España.

El mediocampista Ángel Di María quedó desafectado del resto de la gira del equipo argentino en Europa como consecuencia de una mialgia en la cara posterior del muslo derecho, tras el partido con Italia. La cuenta oficial del seleccionado argentino en la red social Twitter comunicó el parte médico y de esta manera, Di María no será de la partida ante España el martes en Madrid en el segundo amistoso del año. "No es de gravedad. Es para no arriesgar nada. Jugué el partido de hoy (por ayer) y ya está", explicó Di María, quien fue reemplazado por Perotti.