El arquero del seleccionado argentino, Emiliano "Dibu" Martínez, catalogó como "un sueño" haber salido "campeón en el Maracaná y Wembley", en referencia a la Copa América 2021 conseguida ante Brasil y a la "Finalissima", lograda esta tarde tras la goleada por 3-0 ante Italia, último ganador de la Eurocopa.



"Es algo increíble. Salir campeón en el Maracaná y Wembley es un sueño del que todavía no sé si me voy a despertar", dijo "Dibu" en declaraciones televisivas.



"Sabíamos lo bueno que son ellos (Italia), no los dejamos dar vuelta en ningún momento, los sofocamos, pero podríamos haber hecho más", continuó en su análisis.



"Ojalá que celebren todos los argentinos como yo", concluyó el arquero de Aston Villa, de Inglaterra.