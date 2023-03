Emiliano "Dibu" Martínez se preparó un look especial y conmemorativo para su regreso a la Selección Argentina después de la consagración en el Mundial de Qatar 2022, donde ocupó un rol clave para la conquista de la Copa del Mundo que le valió para coronarse como el Guante de Oro de la competición y el premio The Best al mejor arquero del año.

El marplatense publicó en sus redes sociales su nuevo peinado que promete causar furor como el que portó desde los octavos de final en adelante en la pasada cita mundialista.

En esta caso, el Dibu se hizo un estrella en el pelo para conmemorar el triunfo en la Copa del Mundo.